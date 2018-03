Así es el “asesino” del iPhone X, desarrollado por Samsung

La nueva propuesta de Samsung esta dispuesto a desvancar al favorito iPhone X

Criticada por antiestética, la muesca que presenta el iPhone X en la parte superior de su pantalla se ha vuelto un obstáculo para el dispositivo. Para evitar quejas similares, Samsung ha desarrollado un prototipo que elimina ese espacio y lo reemplaza por dos pequeños agujeros, bajo la pantalla, en los que hay cámaras y sensores de reconocimiento.

El teléfono, además, no tiene bisel, salvo por el pequeño borde que lo rodea. De ahí que la pantalla del dispositivo no presente ningún tipo de interrupción y adquiera un mayor tamaño. No obstante, también está restringida por instrumentos como el parlante para las llamadas.

Los orificios también podría incluir un sensor óptico para el reconocimiento facial e incluso los usuarios podrán definir si las imágenes ocupan la totalidad de la pantalla o solo se ubican en un pequeño sector de la parte superior o la inferior.

Críticas

Samsung diseñó este dispositivo tras analizar las quejas recibidas por Apple por el iPhone X, cuya muesca, que alberga los sensores de reconocimiento y la cámara frontal, interfiere en su estética, según analistas y consumidores.

Tanto es así que algunos usuarios han instalado una aplicación que funciona para hacer desaparecer la muesca mediante una barra negra que cubre la parte superior de su pantalla.