El tesoro millonario escondido en EE.UU. que sigue cobrando vidas

El mito de un tesoro escondido en las Montañas Rocosas, ya ha provocado la muerte de cuatro personas.

Estados Unidos.

El coleccionista Forrest Fenn, de 87 años, en un poema incluido en su libro de memorias ‘The Thrill of The Chase’, afirmó en 2010 haber escondido un tesoro valuado en 2 millones de dólares en un lugar de las Montañas Rocosas, al norte de la ciudad de Santa Fe, Nuevo México.

La búsqueda de este supuesto tesoro, que ya ha vuelto locos a miles de exploradores y que sigue sin aparecer, ha provocado la cuarta víctima mortal, informa Washington Post.

Jeff Murphy, residente de Illinois, murió en el Parque Nacional de Yellowstone el 9 de junio de 2017, mientras buscaba el tesoro que, según Fenn, contiene zafiros, rubíes, monedas de oro, piedras preciosas jade, una rana de oro precolombina y un brazalete de oro.

Jeff Murphy había emprendido su viaje a mediados del año pasado, avisando a su familia que realizaría una excursión al Parque Nacional Yellowstone para subir a la montaña Turkey Pen. Tras extensas búsquedas organizadas por empleados del parque, su cuerpo fue hallado en el fondo de una pendiente en junio del año pasado.

Y recién después de meses sin noticias, la televisora local KULR, del estado de Montana, consiguió un comunicado oficial que confirmó su muerte en su afán de encontrar el tesoro. Se trata del cuarto deceso por el mismo motivo.

Supuestamente, Forrest Fenn habría ofrecido pagar el costo de un helicóptero para la búsqueda de Murphy, aunque The New York Times señaló que después de la segunda muerte registrada en 2017, rechazó las críticas al decir: “Siempre es trágico que alguien muera, y esta última pérdida me golpeó muy duro […] La vida es demasiado corta para usar un cinturón y tirantes. Si alguien se ahoga en la piscina, no debemos drenar la piscina, debemos enseñar a la gente a nadar”.

Aunque numerosas personas cuestionan la supuesta existencia del cofre, Fenn insiste en que el tesoro está escondido en un lugar accesible para un hombre de 80 años que viaja solo, según The New York Times.

