La hipersexualidad ¿inocente sexualidad? o arrebato a la infancia

Se comportan como si tuvieran más edad. Están muy preocupadas por lucir hermosas; les interesan los temas de moda, dieta y romance. Su gran sueño: ser iguales a sus muñecas Barbie. Su obsesión: la imagen física y la popularidad. Son sociables, encantadoras, y muy continuas de las redes sociales.

Son niñas de entre 5 y 10 años jugando a ser adolescentes, Cada vez es más común ver imágenes y vídeos de niñas en redes sociales, vestidas como adolescentes, con poses de índole sensual e incluso sexual. En la mayoría de las ocasiones conducta estimulada por sus propios padres.

Aún no son mujeres, por lo tanto, aún no deben comportarse como tal.

Y ni qué de decir de los varones, que en lugar de jugar con carritos se involucran con material erótico y sexual desde temprana edad y su comportamiento es como el de un púbero con las hormonas por los cielos.

Podrá resultar cómico para algunos, para otro un orgullo, lo cierto que hay muchos padres que fomentan un despertar sexual precoz en su hijos adelantándolos a su edad juvenil, forjándolo a que llegue a una etapa a la que no está preparado(a) ni física, ni mental y mucho menos psicológica y emocionalmente, exponiéndolos a tener problemas de autoestima, comportamiento y también de desarrollo.

El fenómeno a nivel social no solo está impulsado por los padres. La moda, las redes sociales, las series y películas están impulsando a que los propios infantes despierten a la sexualidad. Fenómeno que se le conoce como “hipersexualidad”.

Se comercializa ropa interior sexy para niñas, hay concursos de belleza y publicidad de maquillaje y otros productos para niñas. A los niños, aún no les ha cambiado la voz y ya tienen experiencias de carácter sexual. Es asombroso pero en la actualidad hay menores de entre 5 a 10 años quieren ser atractivos como lo desean los adolescentes y adultos. Según expertos cada vez son más las niñas que entran en la pubertad, esto nos indica que el camino hacia la preadolescencia se acelera y con él cambios físicos, emocionales, comportamentales y temperamentales, psicológicos y cognitivos. Un proceso de desarrollo que abarca múltiples aspectos y factores, sin dejar de lado que el problema es que sin madurez, los menores víctimas de este fenómeno buscan ser aceptados por los demás afectado su seguridad y desarrollo integral.

INOCENTE SEXUALIDAD

El despertar sexual rodea a los niños, desde juguetes, ropa, videojuegos, hasta el comportamiento de ciertos padres. De hecho, este fenómeno es tal que en 2007, la Asociación de Psicología Americana (APA) dio a conocer un documento en el que se denunció dicha tendencia sexualizadora en la era moderna. Un estudio reflejó que las niñas a partir de los cuatro años son bombardeadas con modelos de éxito social que triunfan gracias a sus atributos físicos, a las medidas que el mercado impone, pero no por sus cualidades personales y profesionales. Y 10 años más tarde y lejos de corregirse la tendencia, ha ido en aumento, señalan especialistas.

El fenómeno es tan crónico, tan incorporado que a veces los adultos ni siquiera nos damos cuenta. La hipersexualización durante la infancia es un fenómeno que distorsiona el mundo de la sexualidad adulta y el desarrollo hacia la misma no es paulatino o natural.

LOS PELIGROS IMPLÍCITOS

La situación deja de ser tan inocente si miramos un poco más al fondo de este fenómeno. Por sobrecogedor que parezca, lo cierto es que hay una demanda del mercado por niñas bellas. Por niños también, pero en menor proporción. Es una demanda que también se ha ido extendiendo y tiene su fundamento en una especie de pederastia disfrazada.

Las fotografías de niños son altamente valoradas en el mercado de la pornografía. Las poses insinuantes o las imágenes sugestivas son una fuente de gran excitación para quienes ven en los niños una fuente de deseo sexual.

Pero el asunto no se detiene ahí. También entre los mismos niños, y muy especialmente a través de las redes sociales, viene consolidándose la práctica de poner a circular las fotografías de las niñas como medio para alcanzar popularidad.

Más que en una restricción de esos contenidos, la solución debe buscarse en el seno de la familia. No hay posibilidad de que una niña desarrolle esos comportamientos si no tiene un fuerte estímulo de los adultos. Bien sea porque aprueban y motivan este tipo de conductas, o bien porque no se dan por enterados de los malabares que hacen sus hijas para llamar la atención de los demás.

Si la infancia termina siendo una simple caricatura del mundo adulto, no tendría nada de raro que al final ocurra exactamente lo contrario: los adultos podrían llegar a ser una representación absurda de los niños.