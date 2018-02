Juan Orlando lamenta renuncia de Juan Jiménez Mayor

El coordinador de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, anunció su renuncia la noche de este jueves

Tegucigalpa, Honduras.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la república, Juan Orlando Hernández, lamentó la renuncia del jefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (Maccih), Juan Jiménez Mayor.

Además, el mandatario anunció que este día se reunirá con representantes de países que apoyan a la Maccih, para discutir la manera de superar la situación por la cual atraviesa la misión.

Juan Jiménez lamentó la actitud del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al no sentirse respaldado.

El vocero de la Misión de Acompañamiento en el Combate contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Juan Jiménez Mayor, interpuso su renuncia irrevocable al cargo la noche de este jueves, dejando entrever marcadas diferencias con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Te puede interesar: Conoce las economías “más miserables” del mundo

En una extensa exposición titulada “Carta abierta al pueblo hondureño sobre la situación real de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)”, Jiménez Mayor expone las razones que lo motivaron a renunciar, denunciando que “no se puede permitir que haya corrupción en la MACCIH”.

“Con relación a la nota enviada por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos al Gobierno de Honduras el día de ayer (14 de febrero), debo lamentar la falta de comunicación personal del señor Almagro con el jefe de esta Misión desde agosto de 2017. Esta tuvo su mayor expresión al no recibirme el pasado 30 de enero, pese a saber que había viajado expresamente para reunirme con él e informarle sobre la situación actual de la Misión”, expresó el ex vocero de la MACCIH.

“Evidentemente no ayuda a afianzar al éxito de la MACCIH, acciones como las realizadas por el asesor del Secretario General, el señor Luis Porto, quien el pasado mes de septiembre de 2017, en su visita a Tegucigalpa, reunió a todos los funcionarios para señalar que el suscrito no es el jefe de la Misión, buscando anular mi liderazgo. Sin liderazgo, no hay posibilidad de éxito de ningún proyecto”, lamentó Jiménez Mayor.

Trascendió que igualmente estarían renunciando a sus cargos los fiscales internacionales Daniel Urrutia y Juan Arvizú.