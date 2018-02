Predicen una catástrofe costera global para finales de siglo

Un nuevo modelo de predicción climática duplica los pronósticos actuales de subida del nivel del mar

Las grandes ciudades costeras del mundo podrían inundarse para finales de este siglo a causa de una elevación del nivel del mar de más de medio metro, advierte un grupo de investigaciones estadounidenses.

Basándose en datos satelitales recogidos en los últimos 25 años, los científicos han desarrollado un nuevo modelo climático para predecir el crecimiento del nivel del mar en las próximas décadas.

Gracias a este, han calculado que la aceleración de la elevación mundial del océano ha sido de 0,084 milímetros al año desde 1993. Con un crecimiento anual medio en ese periodo estimado en 2,9 milímetros, calcularon que el nivel del océano crecerá en 65 centímetros entre 2005 y 2100.

Esta cifra es más del doble que los 30 centímetros de crecimiento predicho para el mismo plazo por los modelos anteriores, donde ya se establecía que el crecimiento del nivel del mar es una constante.

En el nuevo estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, los ambientalistas tomaron en cuenta la expansión del volumen oceánico debido al calentamiento global, el derretimiento de los polos y la influencia de los volcanes.

Los expertos señalan el derretimiento del hielo de Groenlandia y de la Antártida por el cambio climático como la principal causa de las inundaciones que azotarán las costas de Florida del Sur, Bangladés o Shanghái, entre otras regiones del mundo.

Fuente: RT