Los cinco libros que cada estudiante debería leer según los profesores de Harvard

Te mencionaremos cinco de los libros que cada estudiante debería leer según algunos de los profesores mas prestigiosos de Harvard. De acuerdo al exitoso sitio web Business Insider, varios profesores de la universidad envían textos a sus alumnos para estudios de este mismo.

Según la encuesta ya realizada por este sitio web, estos fueron los cinco libros que creen que cualquier estudiante debería leer en algun punto de su vida estudiantil para tener una mejor formación.

Los profesores que fueron preguntados son Nobeles, científicos, economistas y ganadores del Premio Pulitzer por eso los libros que han señalado son muy diferentes.

1.Ana Karenina por León Tolstói

El clásico Anna Karenina no podría faltar en esta lista. La historiadora economista, Claudia Goldin, ha recomendado esta obra explicando que es la mejor novela que conoce sobre cómo las mujeres son ignoradas, oprimidas y cuentan con pocos recursos legales.

La profesora también explica que “las mujeres son las cuidadoras, las empáticas. Ellas mantienen unida a la sociedad y proporcionan la salvación incluso cuando los sacerdotes se atribuyen el mérito”. La historia es tan relevante en el pasado como en el presente y facilita el aprendizaje del cambio tecnológico en la agricultura. Claudia Goldin asegura que “es la mejor novela jamás escrita y vale la pena que todos la leamos otra vez”.

2.Los Internacionales por Oona Hathaway y Scott Shapiro

Por otro lado el profesor Steven Pinker escogió Los Internacionalistas. En el libro habla de una historia audaz y provocativa de los hombres que lucharon para prohibir la guerra y cómo un tratado a menudo pasado por alto firmado en 1928 fue uno de los eventos más transformadores en la historia moderna.

Steven Pinker, profesor de psicología explica sobre el libro: “El libro presenta una visión general de la escena internacional, dando sentido a muchos cuestiones que se desarrollan en las noticias y en la historia reciente”.

3.Just Mercy por Bryan Stevenson

Stephen Greenblatt, profesor de inglés y ganados del Premio Pulitzer, recomienda a los estudiantes Just Mercy. El libro narra el viaje del autor, un estudiante de derecho, a una prisión rural para encontrarse con el recluso condenado a muerte por primera vez.

4. La Teoría de los Sentimientos Morales por Adam Smith

Eric Maskin, economista y premio Nobel en 2007 eligió La Teoría de los Sentimientos Morales (The Theory of Moral Sentiments’) donde lo que explica sobre el libro que quiere recomendar a los estudiantes:

“Todo estudiante de economía conoce ‘La Riqueza de las Naciones’, pero este libro anterior ofrece una visión más enriquecida y matizada de la naturaleza humana que su famoso sucesor”.

5. Robot Proof por Joseph Aoun

El químico orgánico y ganador del Premio Nobel en 1999, E.J. Corey, recomienda el libro Robot-Proof: Educación Superior en la Época de la Inteligencia Artificial (Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence).

El libro apela a las universidades a que cumplan con los desafíos de enseñanza que plantea la inteligencia artificial que se está desarrollando en nuestra época.