El país que lleva 300 días utilizando solo energía renovable

Costa Rica ha superado los 300 días aprovechando la energía que proporcionan los recursos no contaminantes

Costa Rica.

En 2015 llegó a los 299 días y el año pasado fueron 271. Durante el 2017 el país se ha alimentado de una mezcla de energía hidroeléctrica, eólica, geotérmica, biomasa y solar. Además, el plan del gobierno de Costa Roca es convertirse en un país neutral de carbono para 2021.

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Carlos Manuel Obregón dijo: ”Las mejoras en la red y las actualizaciones en varias plantas de energía limpia nos han ayudado a alcanzar este cenit”. Lo que facilita que se puedan lograr estos objetivos es el pequeño tamaño y la escasa población del país. También hay que tener en cuenta que Costa Rica tiene abundantes recursos naturales: fuentes hidroeléctricas y geotérmicas, de las cuales carecen otros países.

Costa Rica no ha invertido en combustibles fósiles en años anteriores cuando otros países lo hicieron. Dicha industria no tiene una influencia significativa en el gobierno del país, no se han interpuesto intereses económicos.