Los nuevos emojies 2018

Un adelanto de algunas de las imágenes que llegarán este año a las diferentes plataformas

La organización responsable de diseñar emojis, Unicode Consortium, adelantó la publicación de los nuevos diseños que están considerando lanzar en este año.

No se trata de una lista definitiva, apenas una versión en beta, (lo cual significa que no se le añadirán de momento más funciones) así que podrían no incluirse todos ellos. El tema se terminó de definir la semana pasada de enero y los usuarios recién podrán verlos en sus equipos a partir de la segunda mitad del año.

Algunos de los posibles emojis para 2018 son una patineta, una cara de fiesta, una dona, un mango y un canguro. También se sumarán más rostros de hombres y mujeres con diferentes peinados y colores de cabello.

Los elegidos de 2017

Tal como se había anticipado, en el último mes comenzaron a desembarcar los nuevos emojis de la versión Unicode 10.0 en las diferentes plataformas.

Dentro de las novedades están el silencio, el símbolo de “te quiero”, que es representado por los dos dedos levantados del saludo surfer; las cejas levantadas para expresar sorpresa, la mujer con pañuelo en la cabeza y el joven con barba.

Dentro de los personajes de ficción están los zombies, hadas, vampiros, magos y el genio de la lámpara. También se sumaron la cebra, la jirafa y el erizo. Dentro del rubro alimentos llegaron el dumpling, brócoli y el sándwich.

Al sistema operativo de Apple estos emojis llegaron con algunas variaciones en su estética.