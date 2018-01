Política y odio, no contienen

Un partido político que trabaje en la vía contraria, va derecho al despeñadero y si sus dirigentes y partidarios creen que regando miedo lograrán imponerse, es porque no se han actualizado en la nueva cartografía de la política moderna

Ningún partido político que pretenda alcanzar el poder enarbolando la bandera del odio podrá conseguir su objetivo. Por lo menos no en estos tiempos, cuando la única ruta que lleva a una institución política a la cima del poder es la vía civilizada. Desconozco si “Mel” Zelaya mantiene su proyecto político cifrado en que su Partido Libre podrá algún día dirigir los destinos del país prendiendo odio, porque lo más probable es que, como le sucedió con su infortunada “cuarta urna” lo único que conseguirá es alinear en su contra a todos los sectores del país, y la adversidad de la mayoría de la nación podría ser la cota más alta que podría cosechar.

Las tomas de carreteras y calles del país no concitan empatía ni simpatía, porque pensar que con estas acciones se ganará el apoyo de quienes salen todos los días a su trabajo o a realizar sus diferentes actividades para ganarse la vida y de su familia, es como querer que todos aquellos a quienes agredimos sean nuestros amigos. Eso solo lo podría creer un miope o un loco de remate. Cuando a la gente se le impide el derecho a moverse en las vías públicas para defenderse en la vida diaria, los niveles de rechazo son tan grandes que rebasan la fase del desagrado, a la rabia.

Porque rabia es la que experimentan las personas cuando se ven imposibilitadas de movilizarse hacia sus trabajos o se ven impedidos de entregar sus productos, o realizar sus ventas. Un partido político que no entienda, que no logrará una aceptación popular para alcanzar su meta propiciando acciones alejadas de la convivencia democrática, juega al pacto del suicidio, porque entre más rechazos genere, tendrá menos probabilidad de alcanzar el poder.

Esto no es un fenómeno nuevo, pero está bien visibilizado en la actualidad: política y odio no se contienen, debido a que la política es entendida como la actividad realizada en función de beneficiar a la colectividad. Un partido político que trabaje en la vía contraria, va derecho al despeñadero y si sus dirigentes y partidarios creen que regando miedo lograrán imponerse, es porque no se han actualizado en la nueva cartografía de la política moderna.

“Mel” Zelaya tiene que estudiar los nuevos mapas de la política, porque con el esquema que se ha propuesto, de arrebatarle a las personas su derecho a ganarse la vida por medio de las tomas violentas, propiciando acciones como las que se dieron hoy, atacando unidades militares e incendiando un vehículo repartidor comercial, envía un clarísimo mensaje antisocial que derrama miedo, pero con eso no hará sucumbir a la institucionalidad ni pondrá a temblar a la democracia.

La irrupción de esta manera, con tomas violentas de calles y carreteras, que tienen ribetes de terrorismo, solo le generará efectos negativos a “Mel” y a Libre en sus aspiraciones. Pero al propio “Mel”, le afecta su salud, como se demostró al tener una caída. Con una de sus caderas que tiene fracturas sucesivas, el ex presidente Zelaya debe ser más comedido con él mismo, porque no hay caderas que sean irrompibles como el acero, y la suya hace rato que se hizo añicos y las caderas de repuesto no son iguales, defeccionan con los movimientos bruscos, y a eso se deben sus continuas caídas, donde el rictus de dolor que se dibuja en su rostro denota el sufrimiento por el dolor que experimenta.

El odio es el caldo que cultiva odios de regreso, y “Mel” Zelaya lo sabe. Porque ninguna de las instituciones hondureñas están pintadas, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, ni el Congreso Nacional, ni el Poder Ejecutivo, ni la PGR, ni las iglesias, ni las Fuerzas Armadas, ni los demás sectores democráticos del país.

Es decir, no entender toda la situación que hay detrás de la democracia es asunto de mediocridad, y “Mel” Zelaya ya lo descubrió en el 2009. Manejando un partido político que quiera exponerse a enfrentar a la institucionalidad completa, es alinear a todas las instituciones en su contra. Prender odio solo conlleva a enfrentar tempestades y Honduras no se merece que exista un partido político que trace sus objetivos con esa bandera tan infecunda.

En cambio, si “Mel” Zelaya cambiara de ritmo y se dedicara a convencer por las buenas al resto del electorado que hasta ahora no lo apoya, que es la gran mayoría, podría empezar a obtener mejores réditos electorales para los próximos períodos. Pero con la bandera del odio ideológico, irrespetando el derecho de todos los que quieren ganarse la vida cada día, es escoger el camino que no le permitirá ni a “Mel” Zelaya ni a Libre, expandirse para conquistar más simpatías. Perseverar con la equivocación de paralizar las calles y carreteras, para Libre y “Mel” Zelaya es transitar directamente hacia la sepultura política.