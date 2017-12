Tomas de la oposición dejan pérdidas por 17,000 millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras

Los números son dolorosos para la economía nacional principalmente para la gente más necesitada, dijo Luis Larach

Este jueves, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, informó que el país ha perdido más de 17,000 millones de lempiras (717 millones de dólares) a raíz de la crisis política.

“Los informes preliminares indican que hemos tenido una pérdida cuantiosa de entre 15 mil y 17,000 mil millones de lempiras”, expresó Larach.

Solo en la ciudad de Choloma, Cortés, donde hubo quema de llantas y saqueos a gran escala, se calcula en 4,000 la cantidad de empleos perdidos.

Desde que iniciaron las protestas populares por la reversión de tendencias que daban el triunfo presidencial a la Alianza de Oposición contra la Dictadura, “no hay un sector que no haya sido impactado”, enfatizó el presidente del gremio.

El sector comercio fue el primer rubro en padecer la crisis política con saqueos provocados por vándalos que aprovecharon la revuelta social y la huelga de brazos caídos de la Policía Nacional para robar los negocios.

Posteriormente, el círculo vicioso tocó a los proveedores, la industria y el sector agrícola, al profundizarse la crisis con la toma de carreteras que han impedido la movilización de mercancías para consumo interno, o para la exportación.

En resumen, el representante de la cúpula empresarial sostuvo que “todos hemos sido afectados, no hay ningún hondureño que no haya salido afectado por esta crisis, tenemos que recapacitar y no seguir este ritmo”.

El informe de pérdidas del Cohep, empezó contabilizando los daños físicos a comercio e industria, luego se calcularon las pérdidas en ventas al caer en alrededor del 50 por ciento la actividad comercial en todo el país.

La Alianza se mantiene firme en defender, lo que consideran como un fraude las elecciones generales que ahora le dan la ventaja al candidato y actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández.