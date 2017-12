Atentado terrorista en terminal de buses de Nueva York

El Departamento de Policía (NYPD) informó de una explosión esta mañana alrededor de las 7:30 a.m. en la estación del Subway de la calle 42 con Octava avenida en plena ‘hora pico’, que obligó a la evacuación de la terminal de autobuses Port Authority y la suspensión del servicio de varias líneas del tren.

Los primeros informes indican que se trató de un individuo que detonó un artefacto que llevaba consigo, aparentemente un chaleco con explosivos . El NYPD indicó que el sospechoso resultó herido y está bajo custodia en el Hospital Bellevue.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) indicó que fueron evacuados los trenes de las líneas E, C, A, pero que también estaba afectado el servicio de otras líneas en el áreas de Times Square.

BREAKING VIDEO: Moment of explosion at 42nd St and 8th Avenue in Manhattan pic.twitter.com/JwygdnnwNb

— New York City Alerts (@NYCityAlerts) December 11, 2017