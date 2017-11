Si queremos vivir más, incluye más vegetales a tu dieta

By :

Tan coloridos y sabrosos, los vegetales son una increíble fuente de vitaminas y minerales que ya deberías haber incorporado a tu alimentación. Para que te animes a prepararlos, te sugerimos estas deliciosas recetas.

Comer más vegetales no tiene que ser aburrido. Más allá de las típicas verduras hervidas o al vapor existen otras preparaciones deliciosas que te permitirán apreciar su sabor y beneficiarte de sus propiedades. No esperes más y sorprende a tu familia con estas coloridas recetas.

7 formas ingeniosas de incluir más vegetales en tu dieta casi sin darte cuenta

Con toda certeza, en algún momento de nuestras vidas todas hayamos llegado a la conclusión de que necesitamos consumir más verduras. Porque aunque la carne y las patatas son deliciosas, no aportan la suficiente variedad de nutrientes que nuestro cuerpo necesita para mantenerse saludable.

1. Corta los vegetales como pasta

En general, lo más delicioso de la pasta es la salsa. ¡Y con esta idea podrás disfrutar de lo mejor de los dos mundos! Todo lo que tienes que hacer es sustituir la pasta por vegetales cortados finamente, como si fueran tallarines. Los vegetales con los que obtendrás mejores resultados son los zucchinis, zanahorias, nabos, calabaza, boniato (camote o patata dulce) y patatas.

2. Transfórmalos en hamburguesas

Una de las formas más atractivas en que puedes “disfrazar” los vegetales es en forma de hamburguesas. ¡Hasta los niños los amarán! Combina vegetales y legumbres, como brócoli y frijoles, para hacer unas deliciosas hamburguesas vegetarianas. Y si no te gusta la idea, por lo menos añade unas cucharadas de puré de vegetales, o verduras ralladas, a la carne con la que preparas hamburguesas.

3. Haz snacks saludables

Corta los vegetales en rodajas y fríelos u hornéalos para transformarlos en snacks saludables. Puedes utilizar zucchinis, zanahorias, remolachas, nabos, calabaza, pepino, patatas y hasta berenjenas.

4. Prepara sopa crema

Otra gran idea para añadir más vegetales a tu dieta es preparando una sopa crema. A diferencia de otros tipos de sopas, aquí no ves exactamente qué contiene, y como dice el dicho: “ojos que no ven, corazón que no siente”.

5. Cambia la mayonesa

En lugar de la mayonesa regular, haz mayonesas de vegetales. ¡Hay muchísimas opciones! Desde la clásica mayonesa de aguacate hasta varias opciones de mayonesas vegetales, como la de zanahoria, la de remolacha y más. No solo será más saludable que la mayonesa comercial, ¡sino que además será un cambio delicioso!

6. Ralla los vegetales

Una gran manera de preparar una ensalada nutritiva y colorida es rallar los vegetales. También puedes utilizar los vegetales rallados para incorporarlos en todo tipo de comidas, desde hamburguesas como comentamos más arriba, hasta guisados, salteados y tortillas.

7. Utilízalos para hornear

Si eres una amante de los panificados caseros, aprovecha a añadir vegetales crudos o cocidos a panes, budines, tortas, pasteles, tartas, galletas y todo lo que se te ocurra.