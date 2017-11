¿Por qué debemos cambiar un refrigerador viejo aunque sirva?

By :

El refrigerador nos ha cambiado la vida, la posibilidad de tener alimentos frescos en todo momento es esencial para nuestro cuidado y el de nuestra familia. Por esto en Haceb como líderes de línea blanca, te presentamos 5 razones para cambiar tu nevera:

1.-Es el lugar en el que los alimentos se mantienen frescos:

Para cuidar la alimentación de tu familia es indispensable que los alimentos se encuentren a una temperatura adecuada para que no pierdan sus nutrientes. Por esto, ¡tú nevera merece ser renovada!

2.-Necesitas mayor almacenamiento:

Si los compartimentos de tu nevera ya no son suficientes para guardar tus alimentos, entonces es momento de comprar un refrigerador de mayor capacidad.

3.-Tu nevera es muy antigua:

A medida que pasan los años, el gasto de energía aumenta. Si tu refrigerador tiene 10 años puede gastar el doble de energía y si llega a los 20 años de uso puede consumir el triple. Renovando tu nevera, ahorras dinero, energía y tiempo, hay muchas maneras de ahorrar energía con tus electrodomésticos y esta es una de las más efectivas.

4.-El espacio de tu cocina es reducido:

Recuerda que este electrodoméstico necesita un espacio mínimo en el hogar para no dificultar la movilidad y no estar propensa a rayones y daños en el exterior. Al momento de renovar tu nevera piensa en el espacio que posees y busca una que vaya acorde a tu cocina.

5.-Genera mucha escarcha:

Si no tienes especial cuidado y constancia con el descongelamiento de tu nevera, (se recomienda realizarlo máximo cada 15 días), es recomendable que renueves tu nevera por un refrigerador que no genere escarcha para que no disminuyas la eficiencia de tu electrodoméstico.