Regalan un Lamborghini al Papa Francisco y decide subastarlo

Un Lamborghini blanco modelo ‘Huracán’. Éste es el regalo que la marca italiana ha hecho al papa Francisco. Sin embargo, y como es natural, el sumo pontífice no lo ha aceptado y ha decidido que el vehículo será subastado próximamente en Sotheby’s y los fondos que se obtengan irán destinados en parte a las comunidades cristianas perseguidas en Irak. Tiene un precio en el mercado de alrededor de 200.000 euros, pero al ser un modelo tan especial, podría alcanzar mucho más dinero.

¿Para qué quiere el Papa Francisco un Lamborghini? Pues eso ha debido pensar el mismo, que como ya tiene el Papamóvil, ha decidido subastarlo para recaudar fondos; pero claro, este coche es especial, ya que el Pontífice le ha bendecido y estampó su firma en el capó, por lo que la cifra puede aumentar considerablemente.

Este coche puede llegar a alcanzar los 300 kilómetros por hora, aunque no nos imaginamos al bueno de Jorge Mario Bergoglio a esas velocidades. No es la primera vez que tiene este gesto ya que Francisco ordenó el año pasado que los vehículos que empleó para su visita en Polonia fueran subastados y lo recolectado fuera donado para los refugiados sirios. Y es que este Papa, está claro que es diferente al resto.

Una parte de lo recaudado irá destinado para financiar la reconstrucción de viviendas, edificios públicos y lugares de culto en el valle de Nínive, una región al norte de Irak que estuvo en poder del Estado Islámico y que quedó destruida tras la guerra. Ora parte de los fondos irán destinados al proyecto ‘Casa Papa Francisco’ de la Comunidad Juan Pablo XXIII, que trabaja con mujeres víctimas del tráfico de seres humanos y la prostitución.

