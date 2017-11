Kenia: encuentro sexual entre dos leones fue influenciado por turismo gay según un funcionario de ese país

“Estos animales necesitan tratamiento. Probablemente fueron influenciados por alguna pareja gay que visitó el parque y se comportó mal. No sé, los deben haber copiado. O puede ser algo demoníaco”, dijo Mutua al medio Nairobi News.

El funcionario es una figura conocida en Kenia por posicionarse en contra de la comunidad LGTB y por su afán de prohibir cualquier película en la que se “promuevan valores relacionados con la homosexualidad”, indicó El País de España.

“Los científicos deberían estudiar este comportamiento. Como en las personas, el principal propósito del sexo es la procreación”, dijo el pasado 2 de noviembre en su cuenta de Twitter.

If our lions begin this homosexual behaviour then that will surely be the end of the animal species. https://t.co/JL5wGR4NHW

— Dr. Ezekiel Mutua (@EzekielMutua) November 2, 2017