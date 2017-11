¡Conoce 10 Razones por las cuales consumir guayaba!

La guayaba es una de las frutas más apreciadas y utilizadas dentro de la medicina natural gracias a sus grandes beneficios y sus poderes nutricionales.

La guayaba es una fruta súper común en nuestra cultura que hasta los momentos no ha tenido el reconocimiento que se merece. Tal vez por su dureza o por la presencia de semillas no tan popular como la banana. Sin embargo cuando te enteres de su secreta personalidad como “Súper fruta” vas a querer correr a buscar una guayaba fresca.

La guayaba tiene propiedades antisépticas, astringentes y antihelmínticas. Para aliviar el dolor de muelas, prepara una infusión con las hojas y medio litro de agua y realiza enjuagues bucales

¿Cuáles son sus beneficios?

Las guayabas poseen grandes cantidades de ácido fólico, una vitamina del complejo B que ayuda a acabar con el mal aliento que puede provocar la gingivitis, una enfermedad de las encías. Asimismo es recomendado para aquellas mujeres en estado de gestación, ya que puede prevenir las malformaciones del feto.

Como lo puedes ver, las guayabas tienen un gran número de propiedades y beneficios para nuestra salud, además son deliciosas y con los frutos bien maduros se puede preparar un postre riquísimo que se le llama bocadillo, entre muchos más.

Las 10 razones para comer más guayaba

1. Rica en vitamina C

Entre sus múltiples beneficios, la vitamina C ayuda a combatir la degeneración celular.

2. Baja el riesgo de diabetes y mejora el sistema digestivo

La fibra es importante para bajar los niveles de azúcar en la sangre. Al mismo tiempo, es bueno en la limpieza del sistema digestivo y mantener el movimiento intestinal en marcha. Las guayabas son ricas en fibras.

3. Mejoramiento de la salud visual

Vitamina A o retinol es responsable de buena vista. La guayaba es rica en retinol, así que si no te gustan las zanahorias, puede intentar una guayaba para mejorar su vista

4. Ayuda con la fertilidad

La guayaba contienen un mineral conocido como folato que ayuda a promover la fertilidad en humanos.

5. Regulación de los niveles de presión arterial

El potasio en las guayabas ayuda a normalizar los niveles de presión arterial. Un plátano y una guayaba contiene casi la misma cantidad de potasio.

6. Oligoelemento cobre enriquecido

La guayaba contiene el oligoelemento cobre que es muy bueno para mantener el buen funcionamiento de la glándula tiroides. El mal funcionamiento de la glándula tiroides puede causar muchos problemas de salud.

7. La riqueza de manganeso

Las guayabas son ricas en manganeso, que ayuda al cuerpo a absorber otros nutrientes esenciales de los alimentos que comemos. Cuando nuestra comida se utiliza correctamente, obtenemos todos los nutrientes clave como la biotina, vitaminas, etc

8. Relajante nervioso

La guayaba es rica en magnesio, que actúa como un relajante nervioso. Ayuda a relajar los músculos y los nervios del cuerpo. Así que después de un trabajo duro, una guayaba es sin duda lo que necesita para relajar los músculos y darle a su cuerpo un buen impulso de energía.

9. Mente saludable

Ayuda a mantener las funciones cerebrales positivas, manteniendo un buen flujo de sangre y también por infusión con vitamina B3 y vitamina B6.

10. Suave piel brillante

Los beneficios para la salud de la guayaba también incluyen la presencia de vitamina E, que es natural y buena para su piel. También contiene antioxidantes que ayudan a rejuvenecer la piel.