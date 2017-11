Te mostramos los 10 beneficios que te da el dormir bien

By :

Dormir bien es significado de gozar de buena salud, a pesar del ritmo frenético de la vida actual,el sueño en su cantidad justa aporta cientos de beneficios para la salud y el intelecto.

Hoy te mostramos los beneficios de dormir bien:

1.- Dormir mantiene tu corazón saludable

Los ataques al corazón y los infartos son más comunes durante las tempranas horas del día; este hecho puede ser explicado por la forma en la que el sueño interactúa con tus vasos de sangre. La falta de sueño ha sido asociada con mala presión arterial y colesterol, todos tomados en cuenta como factores de riesgo de enfermedades del corazón.

2.- Mejora tu memoria

Tu cerebro está sorprendentemente ocupado mientras duermes; en este tiempo fortalece tu memoria o practica las habilidades que aprendes mientras estás despierto, un proceso que se llama consolidación. Si estás tratando de aprender algo, ya sea físico o mental, lo haces hasta cierto punto con práctica, pero algo pasa mientras duermes que te hace aprenderlo mejor. En otras palabras, si quieres memorizar algo nuevo, ya sea un nuevo idioma o un movimiento en algún deporte, te saldrá mejor después de dormir.

3.- Disminuye estrés

Cuando se trata de tu salud, estrés y dormir son casi la misma cosa ya que ambos afectan tu salud cardiovascular. Dormir definitivamente reduce tus niveles de estrés, y con eso tienes mejor control de tu presión arterial. Una buena noche te ayudará a relajarte y al día siguiente amanecerás de mejor humor.

4.- Controla tu apetito

En el 2004, investigadores de la Universidad de Chicago, descubrieron que no dormir puede reducir la habilidad del cuerpo de regular las hormonas que controlan el apetito. Esto podría resultar en un incremento de hambre y una preferencia hacia alimentos altos en carbohidratos. Cuando no duermes disminuye la leptina, la hormona que le dice a tu cerebro que ya no necesitas más comida, y aumenta la grelina, la hormona que dispara el hambre.

5.- Repara tu cuerpo

Tu cuerpo produce moléculas extra de proteína mientras duermes que te ayuda a fortalecer tu habilidad de combatir una infección y mantenerte saludable. Estas moléculas ayudan a tu sistema inmunológico a curar tu cuerpo en un nivel celular cuando estás estresada o ha sido expuesto a elementos dañinos como contaminantes o bacterias.

6.- Concentración

Cuando no duermes lo suficiente, no te puedes concentrar bien al día siguiente y tienes problemas para aprender datos. Investigadores creen que mientras duermes, tus neuronas pueden detener y corregir cualquier daño hecho durante el día. Sin estos reparos, tus neuronas podrían no funcionar correctamente debido a la acumulación de desechos en éstas.

7.- Sin depresión

El sueño impacta a muchos de los químicos en tu cuerpo, incluyendo la serotonina. La gente con deficiencia en serotonina puede, con más probabilidad, sufrir depresión. Puedes ayudar a prevenirla asegurándote de dormir lo suficiente cada noche, como entre siete y nueve horas diariamente.

8.- Sueño reparador

La producción de hormonas se regula durante el sueño; en los niños, la hormona del crecimiento, HGH, es liberada durante el sueño profundo. No dormir lo sificiente puede afectar el balance hormonal en personas adultas; la reparación de los tejidos también ocurre mientras duermes, incluyendo las correcciones al daño causado por la luz UV en la piel. Una buena noche de sueño hará que tu piel se repare a si misma.

9.- Larga vida

Tener pocas horas de sueño está relacionado con una expectativa de vida más corta, aunque todavía no está claro si es la causa o el efecto, ya que una enfermedad también puede afectar los patrones de sueño. En un estudio en el 2010, se descubrió que hubo más muertes entre las mujeres que dormían menos de cinco horas; además, esto también puede afectar tu calidad de vida.

10.- Mayor creatividad

Duerme bien la noche antes de que saques tus brochas, lápices, papel y pluma cuando tengas que hacer un proyecto creativo. Además de mejorar la memoria, o hacerla más fuerte, tu cerebro aparentemente reorganiza y reestructura tus recuerdos, lo que resulta en mayor creatividad al día siguiente. Investigadores de la Universidad de Harvard y el Boston College encontraron que mientras duermes, se fortalecen los componentes emocionales de un recuerdo, lo que puede ayudar a tu proceso creativo.