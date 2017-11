Naranjas rellenas

By :

Una receta fácil pero de un resultado espectacular

INGREDIENTES:

5 naranjas

6 yemas

Un vaso y medio de zumo de naranja

Medio litro de leche

80 gramos de Maizena

1 vaso de azúcar

Chocolate puro 70 %

Mantequilla sin sal

Nata montada

Nueces

Caramelo líquido

PREPARACIÓN:

Primero corte las naranjas por arriba como con un pequeño sombrero, empiece vaciando la pulpa.

En un cazo eche la leche, el azúcar y el zumo de naranja. Añada maicena diluida procurando que no tenga grumos y las yemas de los huevos. Póngalos a fuego medio y no pare de remover para que no se queme, cuando espese proceda a retirar y dejar enfriar.

A continuación ponga en un bol el chocolate y una cucharada de mantequilla y lo derrite a baño María.

Comience a rellenar las naranjas, echando en primer lugar el chocolate y a continuación la crema realizada, dejando como un dedo hasta el final para acabar rellenando con nata, nueces caramelizadas y caramelo líquido.