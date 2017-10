8 pasos para limpiar en profundidad tu actividad en internet

By :

Internet no olvida. ¿Qué recuerdos te gustaría borrar de la red?

Internet es como una memoria infinita, perenne y colectiva que todo lo registra.

Tus búsquedas más vergonzosas, tus comentarios más inapropiados, las fotos más bochornosas de tu pasado adolescente… todo queda grabado en la red.

Muchas veces ni siquiera lo recordamos. ¡Fue hace tanto tiempo…! ¿Quién se acuerda de su perfil en MySpace o de los mensajes de Facebook que envió hace 10 años?

La ilusión del anonimato y el efecto de la invisibilidad hacen que seamos más desinhibidos a la hora de expresar nuestra opinión, o no nos demos cuenta de que lo que ocurre en el ciberespacio, se queda en el ciberespacio.

La memoria de internet no falla. Si no haces nada por evitarlo, todos tus recuerdos digitales se quedarán ahí para siempre.

Pero hay cosas que puedes hacer para borrar esas publicaciones antiguas y evitar que tu pasado digital te persiga.

A continuación, te damos algunas claves

1. Búscate en los buscadores

Google es el rey de las búsquedas online, pero no te olvides de sus competidores. Los resultados podrían sorprenderte.

Lo primero que debes hacer antes de cualquier limpieza en internet es tener muy claro qué es lo que quieres eliminar. Puedes comenzar por buscar tu nombre en Google y fijarte en qué resultados aparecen.

2. Revisa todos tus mensajes

Más allá de WhatsApp… ¿En qué plataformas y foros de internet has enviado mensajes?

Es fundamental revisar los mensajes, incluso en plataformas que ya no utilizas, para asegurarte de que no dejas nada que más tarde pueda meterte en problemas.

3. Borra tus cuentas en redes sociales antiguas

¿Qué será de aquella cuenta de Myspace que creaste hace unos cuantos años?

¿Te acuerdas de Myspace? Fue lanzado en agosto de 2003. Antes de que Instagram, Facebook, Twitter o Snapchat se alzaran como las favoritas, era el espacio predilecto de muchos internautas para compartir sus fotos.

4. Cambia tu nombre

Si no tienes mucho tiempo o no quieres borrar todos los mensajes que escribiste en foros y sitios web, usa un pseudónimo con el que no puedan identificarte.

5. Pon en práctica tu “derecho al olvido”

Revisa las leyes y exige tu derecho a desaparecer de ciertas búsquedas.

En algunos países, las empresas de internet tienen que cumplir con una serie de normas que garanticen el “derecho al olvido” de sus usuarios.

6. Pide que eliminen tu cuenta

Facebook está obligada a ofrecerte la posibilidad de eliminar tu cuenta completamente si así lo deseas.

7. Protege tus cuentas

Una doble contraseña siempre es mejor que una simple.

8. Un consejo final…

Nada de lo que compartes en internet es del todo privado. Una vez que se publica, no siempre se puede eliminar.