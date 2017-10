Fallece niño después de tomar letal veneno en Chamelecón

Este lunes, un niño de apenas siete años murió después de ingerir un insecticida, en la colonia San Antonio de Chamelecón, zona norte de Honduras

El pequeño fue identificado por sus familiares como Cristhian Alexander Castillo Guifarro de 7 años.

Según, los relatos de los familiares, el pequeño llegó a la casa de su tía, donde había varios venenos para cuidar a las mascotas y el tomo uno y se lo llevo creyendo que eran vitaminas.

De tal manera, que Alexander sin sospechar que la muerte lo acechaba, se desplazó hacia escuela, donde laboraba su madre.

Lourdes Carolina Guifarro, mamá del niño, trabajaba en la limpieza de la escuela República de Honduras, ubicada en el mismo sector de Chamelecón.

A las 8:00 am, aproximadamente, dentro del centro educativo una señora avisó que al niño le salía espuma de la boca y la nariz y comenzó a convulsionar.

“Entre lágrimas, el niño me dijo que se iba a morir porque se había tomado la vitamina, yo le dije que no le estaba dando ningún medicamento y al revisarlo le encontramos el frasco del letal veneno”, explicó la madre del niño.

En rápida acción, el niño fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció por los daños internos que le provocó el veneno.

Debido a las condiciones económicas de la madre, Cristian no siguió estudiando en la escuela y sería hasta el próximo año que la progenitora lo iba a matricular en primer grado.

Sin embargo, él llegaba todos los días al centro educativo para acompañarla mientas ella hacía los trabajos de aseo.

Autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) investigan cómo ocurrió el incidente para determinar si hubo o no mano criminal.

El pequeño Cristhian fue velado en el centro comunal de la colonia San Antonio, hasta donde llegaron los familiares y amigos de la familia.