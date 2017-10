By : Hablemos Claro

SI SE DESTRUYE EL ESMALTE, EL CUERPO HUMANO NO PUEDE REEMPLAZARLO YA QUE NO CONTIENE CÉLULAS VIVAS, DE AHÍ QUE NO PUEDA REGENERARSE.

El desgaste dental es un padecimiento que afecta a gran parte de la población; se caracteriza por una pérdida gradual del esmalte que recubre y protege los dientes.

Es muy importante que el estimado lector tome conciencia del papel que juega el esmalte dental en su salud bucal; el esmalte es la capa exterior de cada diente, y es la parte más visible del diente, su desgaste causa fragilidad en las piezas dentales favoreciendo el aparecimiento de fisuras, posibilita la fractura de la pieza dental, permite la sensibilidad y la aparición de caries entre otros problemas, llegando, de no tratarse a tiempo, hasta la perdida de la pieza.

Si se destruye el esmalte, el cuerpo humano no puede reemplazarlo ya que no contiene células vivas, de ahí que no pueda regenerarse.

El esmalte dental es la sustancia más dura y altamente mineralizada del cuerpo humano, forma una fuerte barrera que protege las capas internas de los dientes de los efectos nocivos de los ácidos gástricos y de la placa bacteriana, protegiendo además las capas interiores de los dientes de la sensibilidad que producen alimentos y bebidas muy calientes o muy fríos.

El desgaste del esmalte es un proceso irreversible que afecta negativamente la salud dental del paciente, altera el color y brillo de los dientes, favorece la aparición de manchas, propicia las infecciones orales, facilita los procesos inflamatorios en las encías y deja al descubierto la dentina que es una sustancia similar al marfil y constituye la capa interna de los dientes recubierta por el esmalte.

Las causas del desgaste dental son muy variadas, aunque en términos generales es posible reducirlas a las siguientes:

Erosión: La erosión dental es causada por los ácidos presentes en alimentos y bebidas como ser bebidas carbonatadas, jugo de naranja, limones o ácidos provenientes de la regurgitación o el vómito, generados mayormente por desórdenes alimenticios como bulimia o anorexia.

La erosión es también causada por medicamentos como la vitamina C, el ácido acetilsalicílico y el hierro.

Abrasión: son muy frecuentes las abrasiones debidas a una técnica de higiene oral incorrecta, un mal o muy duro cepillado, uso de cepillos de cerdas duras o al uso de pastas dentales o sustancias que tengan un gran poder abrasivo como el bicarbonato y otras sales por ejemplo.

La abrasión también se produce al usar los dientes para cortar objetos como hilos, plásticos, y por el uso de palillos.

Fricción: esta puede ser causada por el bruxismo o rechinar de dientes y por una maloclusión. El bruxismo es un hábito mayormente involuntario que consiste en apretar o rechinar los dientes o las estructuras dentales sin el propósito de masticar para luego deglutir los alimentos. En sus fases iniciales se observa desgaste de los bordes dentales que cuando llegan a fases más adelantadas producirán sensibilidad, incluso llegan a ocasionar trastornos en la articulación temporomandibular que a su vez puede producir sensación de cansancio, fatiga e incluso dolores de cabeza o en las vértebras cervicales.

La maloclusión consiste en el encaje inadecuado de los maxilares superiores sobre los inferiores.

Atrición: cuando el desgaste dental es fisiológico se denomina atrición dental que consiste en la pérdida gradual de los tejidos duros como resultado de la actividad masticatoria. Es un desgaste dental natural.

Como puede darse cuenta el amable lector es muy recomendable obtener un diagnóstico temprano para evitar en la medida de lo posible, la pérdida del esmalte, que como hemos explicado, es el que se encarga de la protección dental además de proporcionar una mejor estética. La pérdida del esmalte produce también una sensación de envejecimiento de la anatomía dental y por lo tanto de la sonrisa.

Cabe mencionar que la conciencia por el cuidado dental ha aumentado en la población de pacientes por lo que es frecuente tratar en la clínica a pacientes adultos que conservan gran cantidad de sus dientes naturales los cuales aunque estén sanos presentan un severo desgaste.

Aun y cuando el desgaste dental es un hecho natural, la adopción de ciertos hábitos de higiene permite evitar que este sea tan grave que pueda comprometer la integridad de las piezas dentales y por tanto la salud oral en su conjunto. Entre las medidas preventivas más recomendables podemos mencionar las siguientes:

Visitar una vez al año a su odontólogo para su evaluación y limpieza profesional; lo ideal es visitarle cada seis meses.

Llevar a cabo un correcto cepillado utilizando un cepillo dental de cerdas suaves y pastas dentales que contengan agentes que protejan el esmalte como el fluoruro.

Luego del cepillado hacer uso meticuloso y cuidadoso del hilo dental.

Evitar bebidas y alimentos ácidos. En caso de hacerlo es conveniente esperar una hora antes de proceder a cepillarse los dientes.

La Odontología Moderna ha desarrollado tratamientos muy poco invasivos y prácticamente indoloros para proporcionar la correcta solución a todos los padecimientos generados por el desgaste dental. Podemos proporcionar tratamientos de rehabilitación oral que permitan al paciente recuperar la funcionalidad masticatoria y la estética de su sonrisa conservándolas de por vida.

Gracias a los excelentes resultados clínicos obtenidos con los tratamientos de carillas dentales ya sean de porcelana o composite, los especialistas en estética dental ofrecemos atractivas posibilidades para restaurar los diferentes tipos de desgaste minimizando el riesgo de afectar el nervio dentario.

Además de las carillas podemos ofrecer otras opciones de tratamiento, de igual manera muy seguras y efectivas y son las restauraciones totalmente cerámicas, como las coronas, que van cementadas de forma adhesiva en los dientes.

La ventaja de este tipo de restauraciones radica en que la preparación se basa en la zona desgastada y se limita a esta, evitando el desgaste del diente sano. Una vez rehabilitados los dientes que sufrían de desgaste, es mandatorio el uso de férulas oclusales o guardas para prevenir futuros desgastes y/o fracturas.

Todas estas restauraciones estéticas adhesivas permitirán que el especialista en estética dental realice tratamientos que prolonguen el mayor tiempo posible la vida útil de los dientes.

Paciente sin desgastes dentales ¡Paciente Feliz!

Por Dra. Idalia Herrera de Morales

Cirujano dentista

Rehabilitación oral

Contacto: 22710158/95660727

idaherr@yahoo.com