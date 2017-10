Al menos 50 muertos y 400 heridos en tiroteo en Las Vegas

Un hombre armado abrió fuego desde la habitación de un hotel en Las Vegas tiroteando a la multitud que asistía a un concierto de un festival de música country en la noche de este domingo, matando al menos a 50 personas e hiriendo a más de 400 en uno de los peores titoteos masivos en la historia moderna de Estados Unidos.

El pistolero, identificado como Stephen Paddock, fue posteriormente dado de baja durante un enfrentamiento con la policía, mientras se encontraba atrincherado en la habitación, dijo el sheriff Joseph Lombardo.

El tiroteo de estilo francotirador ocurrió en el Mandalay Bay Hotel & Casino alrededor de las 10 p.m. hora local, dijo la policía. La policía dijo que enfrentaron al pistolero poco después en el piso 32 del hotel.

This is the situation right now at the Mandalay Bay area in Las Vegas. There is an Active shooter around pic.twitter.com/HXPZkNk5ag

— Lady Gaga 🇩🇴 (@Dominicangaga) October 2, 2017