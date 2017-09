Conoce los beneficios de la vacuna antienvejecimiento

By :

¿Qué es la vacuna antiaging?

Fue especialmente diseñada para retardar el envejecimiento celular y revitalizar las células desgastadas; también es utilizada como complemento a tratamientos médicos y para prevenir ciertas patologías o enfermedades. La inyección se puede colocar de manera preventiva a partir de los 28 años y se puede utilizar en personas de más de 90 años. Está indicada para:

Astenia

Deficiencias inmunológicas

Depresiones y fobias

Dificultades en el sueño

Disminución de las facultades mentales y de la capacidad sexual

Disminución de la masa muscular, de la fuerza y el desempeño físico

Envejecimiento

Envejecimiento prematuro

Enfermedades crónicas y degenerativas

Fatiga crónica

Funcionamiento deficiente de las glándulas endocrinas

Insuficiencia hormonal

Menopausia

Procesos de estrés y crisis de pánico

Tratamiento post quimioterapia y radioterapia

La inyección antienvejecimiento tiene una acción renovadora y revitalizadora, repara las carencias del organismo y estimula todos los tejidos del sistema orgánico (articular, dérmico, inmunológico, muscular, sistema reproductivo, etc.) obteniendo como resultado una mejor calidad de vida.

¿Cada cuánto se aplica la vacuna?

La vacuna contra la vejez se administra semanalmente por vía intramuscular (zona glútea). La dosis y la duración del procedimiento dependerán de cada paciente. El médico definirá el tratamiento en cada caso particular, generalmente es el siguiente:

De 28 a 45 años: se recomiendan 6 vacunas anuales aplicadas una vez a la semana por 6 semanas consecutivas.

De 46 a 60 años: se recomiendan 12 vacunas anuales aplicadas una vez a la semana por 12 semanas consecutivas.

Personas de más de 60 años: se aconseja un tratamiento de cuatro meses y medio aplicando 4 vacunas al mes (18 vacunas en total).

¿Qué efectos secundarios y qué reacciones tiene?

Ninguno

¿Tiene algún tipo de contraindicación?

La vacuna antiage es un producto seguro, confiable, no produce alergias, efectos adversos y carece de toxicidad. Está compuesta por sustancias biológicas, péptidos, polipéptidos, oligoelementos, aminoácidos esenciales, minerales, provitaminas, enzimas y coenzimas y otros compuestos naturales. No presenta interacción alguna con otros medicamentos y con la dosis recomendada no se han observado reacciones adversas por lo tanto puede administrarse con toda tranquilidad.

Esta vacuna esta contraindicada en embarazo, lactancia, insuficiencia hepática, insuficiencia renal y en pacientes anticoagulados, con trastornos de la coagulación o con infecciones en la piel del sitio de aplicación.

¿Se puede asociar a otros tratamientos?

Si. La vacuna antienvejecimiento no reemplaza al tratamiento que recibe el paciente para su enfermedad de base (artrosis, arterioesclerosis, pérdida de la memoria, depresión, disfunciones sexuales, enfermedades pulmonares o cardíacas u otras), sino que lo complementa al aumentar las defensas y energía del paciente.

¿Cuáles son los resultados de la Vacuna Antienvejeciemiento?

El efecto de este tratamiento antiage comienza a notarse a partir de las primeras tres semanas y se sostiene hasta 10 a 12 meses después. Con la aplicación de la vacuna antivejez se logran admirables resultados contra el envejecimiento, el stress y las enfermedades degenerativas (artritis, cáncer, Parkinson, Alzheimer, etc.). Algunos de los tantos beneficios son:

Acción anti-estrés.

Aumenta la energía al nivel de una persona joven.

Aumenta el tono y la fuerza muscular y la densidad ósea.

Desintoxica profundamente el cuerpo.

Detiene y retarda el proceso de envejecimiento.

Disminuye el colesterol y la presión sanguínea.

Eleva la expectativa de duración y calidad de vida.

Elimina la sensación de cansancio físico.

Estimula la libido y la vida sexual.

Flexibiliza las arterias.

Fortalece el Sistema Inmunológico y previene la formación de células malignas.

Mejora el funcionamiento cardiaco y pulmonar.

Mejora el estado anímico y la autoestima.

Mejora la textura, elasticidad y brillo de la piel y evita la formación de arrugas y manchas.

Modela el cuerpo, reduce adiposidad localizada y flaccidez.

Previene la aparición de enfermedades degenerativas.

Refuerza las funciones cognitivas (memoria, concentración y estado de alerta).

Regenera, renueva y revitaliza todas las células del organismo.

Regula el mecanismo del sueño.

Revitalizar tu cabello y refuerza las uñas.



Uno de los tratamientos más innovadores de la medicina antiaging a nivel mundial es la Vacuna Antiedad y ya está disponible en Honduras, ya podemos contar con la vacuna. Antienvejecimiento en nuestro país en las clínicas AntiAging, certificadas por el laboratorio de Genómica y ADN más importante de Europa.

Dra. Ileana Aguilera

Especialista en Medicina AniAging y Nutrigenomica

Espec ialista en Medicina y Nutricion Ortomolecular

Especialista en Medicina Estética

