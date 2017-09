SPS: envían a la cárcel a ex alcalde Rodolfo Padilla Sunseri

By :

La defensa alega que la medida es exagerada porque no hay peligro de fuga

El Tribunal de Sentencia, a través de la Sala 2 en audiencia de revisión de medidas en la causa contra Rodolfo Augusto Padilla Sunseri, revoca las medidas sustitutivas y se impone la medida cautelar de la prisión preventiva, en relación a las causas que conoce dicha sala.

La terna de jueces, luego de la reposición manifestada por la defensa, mantuvo su posición.

La fiscalía, aduce que tiene la autorización del superior jerárquico y por tener tres causas en curso en el tribunal.

Mientras la defensa legal del encausado, sostiene que en el CPP no existe dicha disposición y agrega que su defendido se le impuso una multa, en otro juicio habrá una repetición y no tiene un peligro de fuga y no puede obstruir las investigaciones, como aduce la fiscalía.

Y al rendir fianza y la supervisión policial sobre el arresto domiciliario, no va con la utilidad procesal dentro del desarrollo del juicio, ya que el encausado siempre ha estado a disposición y voluntad propia de la autoridad.

Y el decreto a que se refiere la fiscalía, es posterior a los hechos y al sometimiento legal del encausado.