Alerta con el cáncer de piel

El cáncer de piel no melanoma es el tipo más común de cáncer de piel. Se le llama no melanoma, porque este grupo de tumores comprende todos los tipos de cáncer de la piel, excepto uno: El melanoma maligno, que es el cáncer que se desarrolla a partir de los melanocitos.

Entre las causas principales que originan la enfermedad encontramos, en primer lugar, la predisposición genética, aunque existen otros factores bien identificados que también intervienen como: la radiación ultravioleta; las lámparas y cabinas bronceadoras, la exposición a productos químicos, como el arsénico o la brea industrial, la exposición a la radiación y las lesiones o inflamaciones prolongadas de la piel como las quemaduras graves. Asimismo, las infecciones provocadas por el virus del papiloma humano e incluso la inmunodepresión”, expuso el especialista en cirugía oncológica del Hospital de Diagnóstico, Pedro Figueroa.

Figueroa también señaló que el cáncer de piel puede desarrollarse por diversas causas y los síntomas principales son la aparición de una nueva masa, una mancha o protuberancia que esté creciendo (en el transcurso de unos meses) o bien una úlcera que no cicatrice en un plazo de tres meses.

“Ante la sospecha de tener cualquier lesión que sea persistente en el tiempo, que cambie sus características o que tienda a crecer lenta, pero de forma progresiva, el paciente debe consultar para evaluarlo y dar un diagnóstico”, advirtió.

Además, añadió que si existe algún motivo para sospechar que se trata de un cáncer de piel, el médico empleará algunos métodos para determinar si la enfermedad se encuentra realmente presente, observando el tamaño, forma, color y textura de la lesión.

La Sociedad Americana de Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés) señaló que existen muchos tipos de cáncer de piel, pero son mucho menos comunes (comprenden el 1 %): carcinoma de células de Merkel, sarcoma de Kaposi, linfoma cutáneo (piel), los tumores de los anexos de la piel (tumores que se originan en los folículos pilosos o en las glándulas sudoríparas u oleosas) y varios tipos de sarcomas.

Diagnóstico

Figueroa explica que si se sospecha de cáncer de piel, se tomará una muestra del área por medio de una biopsia para examinarla con un microscopio. Si los resultados indican cáncer de piel, el paciente puede tratarse con cirugía o radioterapia, esta última consiste en el empleo de radiación para destruir las células cancerosas. “El tratamiento dura unos minutos y no es doloroso. Se utiliza en aquellos pacientes que por alguna razón no pueden someterse a cirugía. También puede utilizarse como complemento a la cirugía”, dijo.

Sin embargo, el especialista reafirma que prevenir y reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel es la mejor opción para todos; por ello, debe alejarse de la exposición a los rayos solares y a otras fuentes de luz ultravioleta, si no puede evitarlo utilice ropa que cubra las áreas de su cuerpo que tienen mayor exposición al sol, use cremas de protección solar y no haga uso de las cabinas bronceadoras.

La ACS expone que para los médicos, resulta importante separar los tipos de cáncer de piel, ya que son tratados de maneras diferentes. También resulta importante saber cómo lucen los cánceres de piel. Esto puede ayudar a encontrarlos en la etapa más temprana posible, cuando son más fáciles de tratar y tienen más probabilidades de ser curados.

“Es importante que esta precaución se tenga desde la infancia, pues se ha demostrado que el 80 por ciento de los daños que el sol puede causar en la piel ocurren antes de cumplir los 18 años”, concluyó.

Asimismo, la ACS señala que las personas que se exponen demasiado a los rayos ultravioleta (UV) tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de piel. Algunas personas solo piensan sobre la protección solar cuando pasan un día en el lago, la playa o la piscina. Sin embargo, la exposición solar se acumula día a día, y ocurre cada vez que está bajo el sol.

La luz del sol daña la piel hasta en la oscuridad

El sol daña el ADN hasta en la sombra. Esto que puede resultar paradójico es lo que mantiene un equipo internacional de investigadores tras analizar los efectos de la radiación ultravioleta (como la solar o la que emiten las cabinas de bronceado) en la piel. Sus conclusiones muestran que el daño genético que produce la radiación solar no se detiene cuando se deja de estar expuesto, sino que se prolonga durante horas aunque se esté en la más completa oscuridad.

Los daños en el ADN causados por la radiación solar son una de las principales causas del cáncer de piel, incluido el melanoma, que es menos común pero más agresivo que el resto, establece el periódico digital El País. Según la OMS, se estima que cada año se producen en el mundo 132,000 casos de melanoma maligno (el cáncer de piel más dañino que existe) y mueren aproximadamente 66,000 personas por causa de este y otros tipos de cáncer de piel.

El origen del daño genético está en las mismas células que protegen la piel del sol: los melanocitos. Algunos estudios recientes ya habían apuntado a que la melanina que producen podría estar involucrada en el cáncer de piel. El nuevo estudio, realizado por investigadores en Estados Unidos, Brasil y Francia y publicado en Science, demuestra que la melanina tiene también un efecto carcinogénico. Cuando los melanocitos de la piel reciben radiación ultravioleta, comienzan a añadirse letras adicionales a su ADN y provocando unas erratas que pueden disparar la aparición del cáncer.

Analizando células de ratón y humanas, los investigadores han confirmado que ese tipo de daño no se detiene si se apaga la radiación ultravioleta, sino que las letras del código genético siguen acumulando erratas durante más de tres horas después. De hecho, hasta la mitad de todo el daño genético causado por la radiación se produce “a oscuras”.

El trabajo detalla que el daño genético se origina por una especie de excitación química que altera el comportamiento de un electrón de la melanina. La energía que libera ese proceso daña el ADN y hace que, a pesar de estar a oscuras, siga acumulando erratas en un proceso idéntico al que sucede cuando la piel está al sol.

En todo caso se trata de un primer paso en el esclarecimiento de este proceso que tendrá que ser ratificado en un mayor número de casos.

Las buenas noticias son que el proceso de degradación observado es lento. Esto puede ayudar a desarrollar una especie de “crema de la tarde después” con compuestos que pudieran frenar el daño en el ADN y evitar estos efectos retardados de la radiación solar o la de las cabinas bronceadoras, señalan los investigadores en su estudio realizado recientemente.

Uno de esos compuestos puede ser la vitamina E, argumentan.