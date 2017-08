Crisis en la UNAH: el 26 de septiembre habrá nuevo rector

By :

El 90 por ciento del contenido de la “Iniciativa Ciudadana” presentada por el Movimiento Estudiantil Universitario al Congreso Nacional, fue aprobado y consignado anoche en el decreto que aprobó la Cámara Legislativa, como aporte al conflicto interno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Ese fue el argumento de los integrantes de la comisión multipartidaria que elaboró el dictamen del proyecto presentado por el MEU al Congreso Nacional.

El diputado nacionalista, Renán Inestroza, detalló que: “en la Iniciativa Ciudadana del MEU plantean derogar los decretos 83-2012, pero este ya perdió su vigencia y por eso está ya derogado”.

“También se pidió derogar el decreto 46-2013, en donde prácticamente le daban un poder a la rectora universitaria para nombrar y remover al secretario general, nombrar y remover a los secretarios de facultades y nombrar a los estudiantes en el Consejo Universitario. Eso está prácticamente, siendo derogado a través del proyecto de dictamen de la Iniciativa Ciudadana del MEU”, detalló Inestroza.

“Así que la derogatoria de estos dos decretos del 2013 y 2014 -estimó- prácticamente era para poder darle vigencia a la Ley Orgánica de la UNAH”.

“En cuanto a la otra petición del MEU de un gobierno provisional a lo interno de la UNAH, al analizarla, prácticamente eso era violentar la Ley Orgánica Universitaria y la Constitución de la República y ese fue el criterio casi unánime de casi todos los miembros de la comisión multipartidaria”.

Entre tanto, el presidente de la comisión multipartidaria, Edwin Pavón, expresó que con el consenso de casi todos los miembros de la comitiva se buscaba la solución al conflicto universitario.

UN SOLO DEBATE

Luego de las declaraciones de los integrantes de la comisión multipartidaria, en el inicio de la sesión legislativa de anoche, se presentó el respectivo dictamen de la Iniciativa Ciudadana del MEU.

El presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, pidió la dispensa de debates para aprobarlo en uno solo, la cual se aprobó con 103 votos a favor y 5 en contra.

Luego el presidente del Congreso Nacional, presentó al pleno al joven estudiante, Héctor Ulloa, para que en representación del MEU, hiciera uso de la palabra en la discusión y aprobación del decreto de la “Iniciativa Ciudadana”.

“Es primera vez que hacemos historia y por eso quiero felicitar a la comisión por lograr el dictamen, aunque sé que es un tema sensitivo”, precisó Oliva.

Agrego que las autoridades de la UNAH ya vacan en sus cargos “y por eso hay que elegir a las nuevas y por ello habrá un gobierno interino para que haya representación estudiantil en el Consejo Universitario”.

“Y por eso es que en el dictamen se tipifica que el 20 de diciembre esté listo el reglamento de elecciones universitarias y que no pasen de marzo del 2018”.

“Y es más para que no haya duda sugiero y propongo que al 20 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no tiene listo el reglamento de elecciones universitarios, se le da un ultimátum de 30 días más para que lo elabore y así no haya dudas o pretextos para las elecciones estudiantiles universitarios en el mes de marzo del 2018”, expuso Oliva.

El diputado liberal, Maynor Vargas, manifestó: “Hemos mantenido informada a la bancada liberal y al CCEPL y hemos planteado que las nuevas autoridades sean los mejores académicos y con ello apoyamos el restablecimiento de la Ley Orgánica de la UNAH, para que a través de ella los estudiantes puedan integrar el Consejo Universitario”.

GOBIERNO DE TRANSICIÓN

Por su parte, el diputado de Libre, Edgardo Casaña, pronunció un voto particular porque en su opinión el dictamen debió incluir un “gobierno de transición” a lo interno de la UNAH porque fue la posición más constante que “encontré” en todos los sectores universitarios.

Entre tanto, el diputado del PAC, Liberato Madrid, expuso que los estudiantes del MEU hacen historia al presentar su iniciativa para solucionar la crisis de la UNAH.

Doris Gutiérrez, dijo aunque no estuvo en la comisión pidió que se dieran detalles sobre el artículo uno del dictamen para saber qué es lo que se consigna para resolver la crisis universitaria.

SE PARÓ EL CONTINUISMO

El joven universitario, Héctor Ulloa, al hacer uso de la palabra, calificó la aprobación parcial de su Iniciativa Ciudadana como “un granito de arena”, porque no se quiso ver toda la problemática universitaria.

“Pero dentro de todo esto lo consideramos como una victoria porque paramos el continuismo y la imposición a lo interno de la UNAH”.

“Así esto consideramos que es un granito de arena para solucionar esto porque estamos dejando en manos de esto a la misma persona que por 8 años nos aplastó y más cuando las actuales autoridades han prorrogado de manera ilegal en sus cargos a varios decanos”, consideró el estudiante universitario Héctor Ulloa.

NO SON VAGOS

En el debate, el presidente de la comisión multipartidaria, Edwin Pavón, expuso que lo único que no se le aprobó en su Iniciativa Ciudadana al MEU, fue su propuesta de conformar un “Gobierno de Transición”.

“Por eso en el artículo 1 del dictamen es claro, porque se incluye el artículo 151 de la Constitución que tipifica que la educación es laica”.

“Pero además en ese mismo artículo se tipifica que los artículos 11 y 18 de la Ley Orgánica de la UNAH se derogan con lo cual las autoridades universitarias no pueden nombrar ni remover secretarios y decanos ni nombrar de dedo estudiantes en el Consejo Universitario”.

“Pero debo decir que estos jóvenes no son vagos no hacen relajo y reconocemos la protesta social y el 90% se les ha concedido en su iniciativa y el restante 10%, es porque no podemos instaurar un “Gobierno de Transición”, porque se violenta la Ley Orgánica y la Constitución.

“Así que el interinato es la roncha pero no podemos intervenir la UNAH, porque violamos su autonomía y la Constitución, para nombrar al gobierno interino y así el MEU nombrar de dedo a 5 estudiantes en el “Gobierno de Transición”, pero los estudiantes no están para administrar y manejar presupuestos sino para estudiar y prepararse para la vida”, justificó.

PROGRESISTA Y ESCUCHA AL PUEBLO

El jefe de la bancada del Partido Liberal, Yuri Sabas, expresó: “quiero hablar con la mayor claridad que el Partido Liberal, siempre ha sido un partido progresista y escucha al pueblo”.

“Y cuánto tiempo nos hubiéramos ahorrado si los hubiéramos escuchado a los muchachos, así que esta iniciativa se va a quedar corta si le agregamos un ingrediente político, porque yo represento a los jóvenes y a sus padres que están preocupados”. “Pero hoy es día histórico, porque los jóvenes han logrado propósitos y queremos que regrese la normalidad a la UNAH, para que se reinicien las clases en los campus del Alma Máter”, justificó Sabas.

Luego hubo participación de diputados de todas las bancadas, en donde coincidieron que el decreto de la Iniciativa Ciudadana, es un gran avance y un gran logro.

El diputado, Rasel Tomé, dijo que aunque hoy lo consideren pequeño, mañana lo reconocerán como un gran logro.

“Hoy ganó la democracia y se paró la arbitrariedad y felicito a la directiva del Congreso por la voluntad política, así que hoy es una gran victoria para el MEU, porque han hecho historia”, exclamó el diputado de Libre, Hary Dixon.

Al final de la discusión y aprobación del decreto de la Iniciativa Ciudadana del MEU, los diputados de Libre Rafael Alegría y Edgardo Casaña, presentaron una iniciativa para que el proyecto se le agregara un artículo en el cual se dijera que se derogaba la criminalización de los estudiantes universitarios, a lo que el presidente del Congreso Nacional respondió que eso escapaba de manos del Legislativo, porque era potestad de la Corte Suprema de Justicia. El Congreso nombrará una Comisión Legislativa de seguimiento a todo lo aprobado en el decreto y que se respeten los pasos que se darán. (JS)

Lo que establece el dictamen

Los suscritos, miembros de la Comisión Especial nombrados por el señor presidente del Congreso Nacional, para emitir Dictamen sobre el Proyecto de Decreto presentado a la consideración del Pleno, a través del procedimiento de iniciativa ciudadana de Ley, propuesto por el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU): Sobre la tarea encomendada nos manifestamos de la manera siguiente:

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Para solucionar la actual crisis de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se ordena a las autoridades universitarias aplicar las normas y mecanismos legales, establecidos únicamente en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

ARTÍCULO 2. Se ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que, en consulta con el sector estudiantil y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), elabore un Reglamento Electoral, que rija el proceso de selección de los representantes estudiantiles en el Consejo Universitario y ante los demás órganos que en base a Ley tengan representación estudiantil.

Dicho Reglamento debe elaborarse antes del 20 de diciembre del 2017, y el proceso de elección estudiantil debe ejecutarse antes del 20 de marzo del 2018.

Si en el plazo indicado en este Artículo no se ejecuta el proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe proceder a efectuar por parte de este, la Convocatoria a Elecciones.

La Universidad Nacional Autónoma debe facilitar y destinar apoyo logístico y económico para todos los procesos relacionados con la elección, incluido lo relacionado con la plataforma organizativa de los movimientos y frentes estudiantiles y sus elecciones para designar los representantes ante el Consejo Universitario.

ARTÍCULO 3. Se faculta al Presidente del Congreso Nacional para nombrar, una Comisión Especial de Diputados, que den seguimiento y supervisen el cumplimiento de lo ordenado en el presente Decreto y el cumplimiento del proceso de fortalecimiento de la reforma universitaria. Asimismo, queda facultado para sustituir a cualquiera de los integrantes de dicha Comisión, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

ARTÍCULO 4. Reformar el numeral 3 del Artículo 19 del Decreto Legislativo 209-2004, de fecha 16 de diciembre del 2004, contentivo de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, reformado mediante Decreto legislativo 46-2013, de fecha 21 de marzo del 2013, el cual debe leerse de la manera siguiente:

“Artículo 19. El rector tiene las atribuciones siguientes:

1)…

2)…

3) Proponer a la Junta de Dirección Universitaria, la terna de candidatos al cargo de Secretaría General; así como su remoción en los casos justificados que contemple la ley y los reglamentos respectivos.

4)…

5)…

6)…

7)…

8)…

9)…

10)…

11)…

12)….

13)….

14)…

15)…

ARTÍCULO 5. Derogar los últimos dos párrafos del Artículo 8 del Decreto Legislativo 209-2004, de fecha 16 de diciembre del 2004, contentivo de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, reformado mediante Decreto legislativo 46-2013, de fecha 21 de marzo del 2013, publicado en La Gaceta No. 33,083 del 23 de marzo del 2013.

ARTÍCULO 6. El presente Decreto entra en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial LA GACETA.

Dado en el Salón de sesiones del Congreso Nacional, en la Ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los Días del Mes de del año 2017

MAURICIO OLIVA HERRERA

PRESIDENTE

MARIO ALONSO PÉREZ LÓPEZ

SECRETARIO

ROMÁN VILLEDA AGUILAR

SECRETARIO

(Tomado de La Tribuna)