Si su diente se fracturó, ¿Qué hacer?

Las causas de la fractura de una pieza dental son varias, pueden ser causadas por morder o masticar algo duro, por sufrir una caída, un golpe o cualquier tipo de accidente traumático; el estrés es otro factor que provoca con regularidad la fractura de una pieza dental, una de las manifestaciones físicas del estrés en la boca es el apretamiento o rechinamiento continuo de los dientes, padecimiento conocido como bruxismo, situación que somete a las piezas dentales a una fuerza tal que es capaz de fracturarlas.

Según el tipo de fractura, es posible que el diente fracturado no provoque dolor, situación que inicialmente pareciera la mejor pues al no existir dolor se puede continuar con la vida normal, no obstante lo más probable es que el dolor llegará tarde o temprano y cuanto más tarde lo haga, más tarde se le dará solución y puede que el diente ya no pueda ser salvado.

De acuerdo a su clasificación, los tipos de fracturas de diente incluyen:

Grietas menores: fisuras superficiales que no causan dolor inicialmente.

Fractura de cúspide: roturas en la superficie de masticación del diente.

Fisura de diente: el diente se fisura desde la superficie de masticación hacia la raíz del diente.

Fractura del diente: el diente se parte a través de la raíz y una sección del diente queda separada.

Fractura vertical de raíz: la fisura comienza en la raíz y sube hacia la superficie de masticación.

Además de los factores que mencionamos al inicio, existen otros factores que contribuyen o predisponen a que ocurra una la fractura dental, por ejemplo, el tipo de oclusión del paciente, es decir, su forma de morder; si el paciente ha necesitado de restauraciones dentales complejas, procedimientos de endodoncia, procedimientos que eliminan una buena parte de la estructura dentaria dañada por las caries; estas piezas sin la debida revisión anual, pueden quedar con mayor susceptibilidad a las fisuras y fracturas.

Los hábitos también influyen en la propensión a las fracturas o fisuras dentales, si el paciente tiene el hábito de masticar hielo, morder lápices, alimentos duros y dulces como ser los caramelos por ejemplo.

El hábito de fumar forma grietas o fisuras en el esmalte del diente, profundizándose hasta la dentina.

Normalmente y según estudios estadísticos los dientes más propensos a sufrir fracturas o fisuras son los premolares superiores y los molares inferiores. Su diagnóstico en fases iniciales es complejo, ya que o no presenta síntomas o simplemente presenta la sensibilidad aumentada en la pieza dental fisurada o ligeramente fracturada.

Por lo general la fase inicial continúa progresando; la fisura se hace más grande, dejando la pulpa dental más sensible a líquidos, alimentos y sobre todo a bacterias de la boca, lo que puede causar irritación y hasta infección en la pulpa, situación que se ve manifestada en la aparición de un dolor repentino, dolor al masticar lo que hace que el paciente mastique de un solo lado de la boca para evitar molestias, alta sensibilidad frente a bebidas frías y dolor agudo al morder.

Tras esta fase, la grieta o fisura del diente se va extendiendo a lo largo de la raíz y es cuando aparece la infección acompañada de mucho más dolor.

Las buenas noticias son que en gran porcentaje, las piezas dentarias con fisuras y fracturas pueden ser salvadas. La clave para poder salvar éstas piezas dentarias, es que el paciente reconozca los signos y síntomas que hemos descrito y visite a la brevedad a su Odontólogo. Entre más rápido se diagnostique y se trate, mayor posibilidad de salvar la pieza.

Signos clásicos de las piezas dentarias con fisuras: tienden a presentar un dolor dudoso ante la masticación, especialmente al cesar la fuerza masticatoria, y el paciente suele tener dificultades para poder explicar ésta situación. El dolor al morder o masticar, es considerado un síntoma clásico.

A menudo los pacientes que nos visitan por primera vez y tienen fisuras o fracturas leves, se quejan de haber padecido una larga historia de dolor que ha sido difícil de diagnosticar o de tratar, para poder aliviar sus síntomas.

Como parte del procedimiento el profesional de la odontología debe verificar si existen antecedentes de enfermedad periodontal, con pérdidas óseas en el área. La pérdida de soporte óseo ha sido considerada como un factor que induce mayor estrés sobre la dentina predisponiendo a las raíces a fisurarse.

Una vez confirmado el diagnostico, procedemos a solucionar el problema. El objetivo del tratamiento es proteger el diente y la pulpa interior. El tratamiento dependerá de la gravedad del daño causado.

Dependiendo de la profundidad de la fisura o del alcance de la fractura, existe la posibilidad de realizar tratamientos conservadores como obturaciones reconstructivas, endodoncias también conocidas como tratamiento de conducto en el caso que exista daño comprobado a la pulpa, se procede entonces a eliminar la pulpa dañada y a colocar en su lugar un relleno, es también muy usada la rehabilitación con fundas llamadas coronas de porcelana.

La prevención es nuestra mejor protección.- Para reducir la posibilidad de sufrir una fractura de diente evite morder objetos rígidos, duros, no muerda o triture hielo, dulces de fuerte contextura, bolígrafos, no abra recipientes, latas de refresco, bolsas plásticas u otros objetos con los dientes. Use un protector bucal para realizar deportes.

Si siente que rechina los dientes, puede padecer de bruxismo, especialmente por la noche es necesario que utilice una férula o guarda para dormir.