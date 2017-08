Bill Gates invierte 75 millones de dólares en el desarrollo de carne artificial para hamburguesas

Sus creaciones (que ya se pueden consumir en 43 restaurantes de EE UU) acaban de recibir un importante apoyo pues el cofundador de Microsoft, Bill Gates ha invertido 75 millones de dólares en la compañía, una cifra que aumenta hasta los 250 millones con aportaciones de otras grandes fortunas.

Impossible Foods crea carne artificial usando materia vegetal como la soja o la patata y combinándola con leghemoglobina, una sustancia que destila de la soja y que le da a la carne el sabor metálico del músculo animal, además de permitir que ésta “sangre” cuando se muerde, imitando a la carne poco hecha.

La empresa construyó una nueva fábrica recientemente lo que le permitirá, junto con las nuevas inversiones, aumentar su producción en 250 veces y llegar, según sus previsiones, a más de 1.000 restaurantes por todo Estados Unidos. Mientras, en sus laboratorios continúan sus investigaciones para mejorar su producto estrella: la hamburguesa.

La compañía, que ha llevado a cabo colaboraciones con varios restaurantes con estrella Michelin, destaca su papel medioambiental, pues según exponen la ganadería un 30% de la superficie terrestre está ya destinado a posibilitar la explotación ganadera.

“Debido a que usamos 0% de carne de vaca, nuestra hamburguesa utiliza una mínima fracción de los recursos naturales de la Tierra. En comparación con las vacas, la hamburguesa imposible utiliza 95% menos tierra, 74% menos agua y crea un 87% menos emisiones de gases de efecto invernadero. Y es 100% libre de hormonas, antibióticos e ingredientes artificiales”, destacan en su web.

Los creadores de este tipo de carne, y no son los únicos que investigan (Beyond Meat vende ya en supermercados), crean y venden en esta vía, tiene muchos pretendientes y ya en 2015 el gigante Google intentó comprar Impossible Foods por más de 200 millones de dólares, aunque finalmente no se produjo la venta.

Fuente: 20minutos.es