Maduro postula a su esposa e hijo para Constituyente

Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y otros pesos pesados del chavismo fueron elegidos asambleístas de la criticada Constituyente convocada Nicolás Maduro, mandatario cuya autoridad podría quedar menoscabado por las funciones del nuevo órgano.

La Constituyente se instalará el próximo miércoles en la sede del Parlamento, controlado por la oposición, que no participó en los comicios por considerar que la iniciativa es un “fraude” para atornillar al chavismo en el poder.

Cabello, a quien el propio Maduro define como “el terror de los escuálidos (opositores)”, resultó electo el domingo por el estado Monagas, mientras que Cilia Flores, pareja de Maduro y llamada por su esposo la “primera combatiente”, representará al municipio capitalino de Libertador.

Junto con ellos fueron electas la ex canciller Delcy Rodríguez, férrea defensora del régimen durante su rol como jefa de la diplomacia chavista, e Iris Varela, ex ministra de prisiones, conocida por su verbo ácido para atacar a los adversarios políticos.

El ex vicepresidente Aristóbulo Istúriz, los ex ministros Jesús Faría y Ricardo Molina, así como varios ex diputados también formarán parte de los 545 asambleístas que redactarán una nueva Constitución durante un período indefinido, a decidir por ellos mismos.

La Constituyente será un “suprapoder” por encima de todos los otras áreas del Estado, incluido el Parlamento de mayoría opositora. “Puede regenerarlo todo, crearlo todo, es el poder de poderes”, ha sostenido Maduro.

En ese sentido, la asamblea, sin parámetros definidos y con capacidad de legislar, será un órgano cuya autoridad ilimitada puede resultar imprevisible hasta para el propio régimen.

“Lo más seguro es que emerja Diosdado Cabello como un poder paralelo o superior al de Maduro”, explicó la historiadora Margarita López Maya, profesora de la Universidad Central.

Cabello le disputa la jefatura del chavismo a Maduro desde la muerte de Chávez. Es el más prominente de los candidatos a integrar la Constituyente, y aspira a manejarla a su antojo.

Los comicios combinaron una votación territorial (por municipios) con otra por sectores sociales. Sobre esta última, en la que se postuló “Nicolasito” Maduro, hijo del gobernante, aún no hay resultados irreversibles, por lo que después se anunciarán los ganadores, según el CNE, acusado de servir al gobierno.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó que más de ocho millones de venezolanos, 41,5% del padrón electoral, votaron en la elección de la Constituyente, cifra disputada por la oposición, que asegura que apenas sufragaron un poco más del 12% de los ciudadanos habilitados. A su vez, todavía está pendiente la elección de los representantes de las comunidades indígenas, que se realizará el martes 8.

Hasta el momento, 12 países afirmaron que no reconocerán los resultados de la elección o condenaron la Constituyente. México, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Paraguay, Brasil, Canadá, España y Costa Rica emitieron comunicados en los que dejaron sentadas su posiciones respecto a los comicios que convocó la dictadura de Maduro.