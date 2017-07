Donald Trump prohíbe transexuales en el ejército de EE.UU.

Las personas trans están completamente vetadas en el Ejército de Estados Unidos. Esa es la contundente decisión que ha tomado el presidente norteamericano, Donald Trump, después de meses de deliberaciones.

El presidente, como es habitual, ha dado a conocer la medida a través de varios tuits en los que ha afirmado lo siguiente: “Después de consultar con mis Generales y expertos militares, por favor, sepan que a partir de ahora no se aceptará ni permitirá que los individuos transgénero sirvan en cualquier unidad del Ejército de los Estados Unidos”, ha afirmado.

El presidente ha seguido con sus afirmaciones: “Nuestro Ejército debe concentrarse en la victoria decisiva y abrumadora y no puede verse superado por los tremendos costes médicos y molestias que provocan las personas transgénero en nuestras Fuerzas Armadas. Gracias”.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

….Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

Con esta medida se podrían ver afectados hasta 15.000 militares que, según cálculos oficiales, son transgéneros. Ahora habría que esperar para saber si el veto incluye a nuevas entradas o también a los que ya se encuentran en el Ejército.

De esta forma, se revierte la anterior política integradora del expresidente Barack Obama, que quiso eliminar la norma que calificada como “desviados sexuales” a todas las personas trans y exigía su expulsión inmediata. Gracias a Obama, estas personas eran plenamente aceptadas e incluso contaban con los tratamientos médicos necesarios en el caso de que los solicitasen.

La Asociación de Médicos de Estados Unidos, ha calculado que en el Ejército hay alistadas 15.000 personas transexuales, lo que constituye un 1% de todo el cuerpo. Sin embargo, los médicos militares no cuentan con ninguna preparación para atenderlos ni para asegurar su transición de manera correcta.

A juicio del mandatario, las personas trans no son bienvenidas en el Ejército “porque no son capaces de defender la nación”, algo que podría quedar en entredicho teniendo en cuenta algunos casos como los de Chelsea Manning, que se jugó su propia libertad para denunciar los excesos que el Gobierno estaba cometiendo en Irak contra ciudadanos inocentes.