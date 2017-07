Aprende a combatir el sueño post almuerzo con estos simples consejos

By :

No hay nada peor que esa hora post almuerzo donde nos volvemos a sentar en el escritorio, entramos a una reunión o asistimos a una clase expositiva donde el profesor habla y habla y el sueño llega de manera incontrolable.

Cuando eso sucede, es señal de que claramente algo no hiciste bien durante las horas previas y, lamentamos decirlo, pero al menos que te des una ducha fría, la única forma de solucionarlo es durmiendo.

Y como lo más probable es que no puedas darte esa licencia en tu escritorio de trabajo, aquí te compartimos algunos tips para evitar que este cansancio fulminante te ataque.

Come y camina. Solo 10 minutos de caminata después de ingerir tus alimentos serán suficientes para evitar que de té sueño. Además, tu digestión mejorará.

No te excedas en la mesa. Si te da sueño después de comer, es señal de que abusaste de la cantidad de comida en tu almuerzo. Es muy sencillo: 100 gramos de proteína y la medida de un puño de carbohidratos es una buena medida. Otra alternativa mucho más fácil es no llegar a comer hasta que sientas que no puedes respirar (suena obvio, ¿no?).

Toma una infusión caliente. Beber una infusión de hierbas o un café americano luego de almorzar evitará el sueño incontrolable.

Evita la comida chatarra. El exceso de grasas y carbohidratos sólo ayudan a que te dé sueño después de almuerzo, pues el organismo utiliza mucha energía para su digestión. Si estás en el trabajo, prefiere alimentos ricos en proteínas, como el huevo, pescado o pollo y ojalá en preparaciones a la plancha o vapor.

¡No corras! No comer a la hora aumenta la posibilidad de tener sueño al recibir una cantidad importante de alimentos. Es mejor hacerlo a la hora y ser responsable. Darte el tiempo de tomar desayuno con calma, comer un snack de mediodía y luego almorzar, evitará esta posterior falta de energía.

