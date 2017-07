Tratamiento y prevención del dolor de cabeza tensional

By :

Hasta el 80% de las personas sufren de ocasionales dolores de cabeza por tensión: un dolor sordo en toda la frente, en las sienes y alrededor de la parte posterior de la cabeza. La ansiedad, la vista cansada, la fatiga y el estrés pueden desencadenar un dolor de cabeza tensional al provocar que los músculos se tensen en el cuello y el cuero cabelludo. Algunos nuevos estudios también sugieren que existe una conexión entre los dolores de cabeza tensionales y los cambios en ciertos químicos del cerebro, de forma similar a lo que ocurre con la migraña.

Prueba primero estas opciones

Bebe agua si estás deshidratado. Un estudio de 2004 descubrió que las personas que bebían de medio litro a tres cuartos de litro de agua sentían que les disminuía el dolor de cabeza. Si después de una hora aún continúas con el dolor, puedes tomar un analgésico de venta libre, como acetaminofeno (Tylenol o genéricos), ibuprofeno (Advil o genéricos) o naproxeno (Aleve o genéricos). También te podría ser útil tomar una ducha fría o caliente y descansar en una habitación tranquila con un paño frío sobre la frente. (Averigua si es mejor el acetaminofeno o el ibuprofeno para el dolor de cabeza.

Si eso no funciona

Consulta con tu médico para determinar si lo que tienes son migrañas o si existe alguna otra causa para el dolor de cabeza. Por ejemplo, apretar la mandíbula o rechinar los dientes mientras duermes puede desencadenar un dolor de cabeza tensional. Si sospechas que tu problema es la mordida, consulta con tu dentista.

Ve a la sala de emergencias

Debes actuar rápido si tienes dolor de cabeza que aparece repentinamente, es intenso y persistente o si tienes problemas del habla, la vista, el movimiento o si pierdes el equilibrio. Si tienes dolor de cabeza después de sufrir una lesión en la cabeza, esto podría ser un indicio de conmoción cerebral.

Nunca hagas esto

No tomes analgésicos de venta libre más de unas cuantas veces a la semana ya que estos podrían provocarte más dolores de cabeza. (Lo mismo aplica si tienes migrañas). También evita hacerte tomografías o CT scan. Un dolor de cabeza podría hacerte pensar que tienes un tumor cerebral, pero eso ocurre en muy raras ocasiones. Usualmente los médicos pueden hacer un diagnóstico para tu dolor basándose en tus síntomas y en un examen físico. Si los resultados de los exámenes son irregulares o si tu médico aún no puede identificar la causa del dolor, hacer una prueba de imágenes podría ser lo más lógico. En la mayoría de los casos, es mejor hacerte una resonancia magnética o MRI que una CT scan, ya que esta última puede exponerte a recibir radiación innecesaria. Este consejo está avalado por el Colegio Estadounidense de Radiología (American College of Radiology).

Prevenir es lo primero

Controla tu consumo de alcohol, ya que algunas sustancias químicas, como sulfitos y flavonoides, pueden provocar dolores de cabeza (y migrañas). Controla el estrés con meditación y otras técnicas de relajación. Dormir lo suficiente también puede prevenir los dolores de cabeza, al igual que mantenerte hidratado.

Una buena postura puede aliviar la tensión en el cuello y también ayuda a evitar los dolores de cabeza. Un estudio danés de 2015 descubrió que las personas que sufren de dolores de cabeza tensionales también observan una disminución en la fuerza de los músculos extensores del cuello. Esto puede ocasionar que los músculos flexores sobrecompensen y jalen la cabeza hacia adelante, provocando dolor de cabeza.

Si tienes dolores de cabeza más de 15 veces al mes, tu médico podría sugerirte que tomes un antidepresivo diario, como amitriptilina (solo genérico), el cual se ha determinado que ayuda a prevenir dolores de cabeza crónicos, pero también puede causar efectos secundarios, como somnolencia, aumento de peso, boca reseca, estreñimiento o visión borrosa.