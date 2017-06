WhatsApp permitirá borrar un mensaje hasta cinco minutos después de enviarlo

La aplicación de mensajería ha publicado en su página de soporte esta nueva función que todavía no está disponible para los usuarios.

Era una de las funciones más esperadas y por fin se ha hecho oficial. Según ha publicado WhatsApp en su página de soporte, la aplicación de mensajería permitirá a los usuarios borrar un mensaje hasta cinco minutos después de haberlo enviado. “Una vez transcurridos cinco minutos, no hay manera de eliminar el mensaje”, han explicado desde la app.

Este es el tiempo que la compañía estima que un usuario necesita para dar marcha atrás y arrepentirse de sus palabras. Se trata de una función largamente esperada por la comunidad de usuarios de WhatsApp que hasta el momento no tenían forma de retractarse de un mensaje enviado en caliente o publicado por error en un chat.

Sólo podrán disponer de esta nueva función aquellos usuarios que dispongan de la última versión de la ‘app’

Pero, ¿qué hay que hacer para eliminar el mensaje? WhatsApp explica que los usuarios de Android sólo tendrán que mantener pulsado sobre el texto en cuestión, seleccionar Menú y después el botón Eliminar. Los mismos pasos que deberán seguir los propietarios de un teléfono iPhone.

Esta nueva función, como casi cualquier cambio que emprende la aplicación de mensajería, no está exenta de polémica. Y es que los mensajes eliminados no desaparecerán del chat del contacto, en su lugar una alerta informará al usuario de que el mensaje ha sido borrado. Esto implica que el interlocutor sabrá que un whatsapp ha sido borrado aunque no conozca el contenido. La aplicación asegura que tampoco se notificará al usuario si el mensaje finalmente no ha podido ser retirado con éxito.

El servicio, al igual que sucedió con los mensajes cifrados de extremo a extremo, solo estará disponible cuando ambos interlocutores se encuentren utilizando la última versión de la aplicación.

Si bien WhatsApp no ha anunciado oficialmente a partir de cuándo implementará esta nueva función, se espera que llegue con la próxima actualización de la aplicación.