La dieta más eficaz para perder peso

Una dieta vegetariana basada en verduras reduce de forma más eficaz la grasa, ayuda a mejorar el metabolismo y es idónea para que las personas con diabetes tipo 2 puedan bajar de peso. Esta es la principal conclusión del estudio llevado a cabo por expertos del Comité de Médicos para una Medicina Responsable en Washington DC (EE. UU.) y que recoge la revista Journal of the American College of Nutrition.

La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes y se desarrolla porque el cuerpo no produce o utiliza la insulina de forma eficaz. Aunque puede desarrollarse a cualquier edad, es más habitual entre personas mayores o de mediana edad.

Los autores decidieron comparar los efectos de una dieta para diabéticos convencional con los de una dieta vegetariana en 74 pacientes con diabetes tipo 2 (un 43% hombres y un 57% de mujeres) en relación al control de la glucosa.

Asignaron aleatoriamente a 37 participantes para que siguieran una dieta vegetariana y a los otros 37 al grupo de control. Ambas dietas tenían como directriz la reducción de 500 calorías diarias y durante el tiempo que duró el estudio, 6 meses, proporcionaron todas las comidas necesarias a los participantes del experimento.

En la dieta vegetariana, alrededor del 60% de las calorías provenían de carbohidratos, un 15% de proteínas y un 25% de grasas (legumbres, verduras, frutas y frutos secos).

En la dieta para diabéticos convencional, alrededor del 50% de las calorías eran carbohidratos, el 20% proteínas y no más del 30% grasas.

Los participantes no tuvieron que cambiar sus hábitos de actividad física durante los primeros 3 meses. Pasado ese tiempo añadieron un programa de ejercicio aeróbico, realizándose exámenes al inicio, a los 3 meses y a los 6 meses con la finalización del estudio.

Los resultados mostraron que la pérdida de peso promedio en el grupo de dieta vegetariana fue de 6,2 kilogramos, casi el doble de la pérdida de peso promedio del grupo de control. Este resultado se produjo incluso teniendo en cuenta que ambos grupos tomaron el mismo número de calorías al día. También hubo diferencia en la pérdida de grasa subcutánea.

“Lo que encontramos es que una dieta vegetariana basada en vegetales es una herramienta útil para cualquier persona que quiere tomarse en serio lo de mantenerse sano, especialmente a medida que envejecemos”, explica Hana Kahleová, líder del trabajo.