El infarto también ataca a las mujeres saludables

Es importante saber que no todos los ataques cardíacos son iguales, especialmente cuando ocurren en las mujeres. “Los síntomas típicos de un ataque al corazón, como un dolor de pecho, el cual muchos pacientes describen como tener a alguien sentado en el pecho, que se irradia al cuello, a los hombros, al brazo izquierdo, o falta de aire… Sin embargo, los síntomas en las mujeres pueden ser atípicos. Incluso, hay mujeres que solo presentan un poco de falta de aire”, expuso Majano.

Romeo Majano es el Director Médico de Cardiología Intervencionista del Miami Cardiac & Vascular Institute at South Miami Hospital.

A su vez, añadió que en mujeres jóvenes predominantemente existe otra condición que se llama bisección espontánea de las arterias coronarias o SCAD, por sus siglas en inglés. “Las arterias del corazón tienen tres capas: la íntima, que es una capa delgada de células; la capa media, que es la capa muscular y la capa externa. Entonces, lo que sucede en una bisección es diferente. La pared de la arteria tiene una ruptura y la sangre, en lugar de ir en el centro de la arteria, se mete en la pared de la arteria y eso puede causar que esta se obstruya y se dé un ataque cardíaco por otro mecanismo”, añadió.

Las bisecciones espontáneas de las arterias coronarias son más frecuentes en mujeres y usualmente, en mujeres saludables. El especialista comentó que hay una asociación hormonal, la cual tiene una incidencia más grande en las mujeres pos parto y/o las que se encuentran cerca de su ciclo menstrual.

También se conoce que el 30 % de las bisecciones coronarias espontáneas ocurren en mujeres que acaban de tener un bebé. Los hombres no están exentos, y se da cuando hacen ejercicios externos con pesas.

“Es muy importante saber que cuando una mujer tiene síntomas aunque sea atípicos, se tiene que sospechar tanto un ataque cardíaco tradicional o una bisección. Muchas veces ese diagnóstico se puede hacer solo por cateterismo”, explicó el especialista.

Prevención

¿Se puede prevenir?

No. “Realmente es un caso poco frecuente. La última vez que vi un caso fue el de una mujer venezolana que dio a luz a gemelos. A ella se le había disecado toda la arteria anterior descendente, que es la arteria más grande del corazón. Sin embargo, estaba preservado y decidimos no hacer nada más que observarla. En cosa de tres meses la arteria se reparó sola completamente sin necesidad de ninguna intervención”, contó Majano.

Asimismo, expuso que una mujer que ya tuvo una experiencia de SCA debe preguntarse si desea otro hijo, dado que es muy probable la recurrencia del problema.

“Respecto a las consecuencias, pueden ser las mismas consecuencias de un infarto tradicional. Sin embargo, es más difícil el tratamiento de disección. En algunos casos las pacientes pueden necesitar un bypass”.

Síntomas específicos

“Si una mujer acaba de tener un bebé o está a punto de tener su ciclo menstrual y tiene exceso de sudoración y dolor de pecho, será necesario ir a un especialista y realizar un electrocardiograma; si en este se encuentran sospechas, habrá que hacer un cateterismo de inmediato”.

A su vez, el doctor hace un llamado a todas las personas jóvenes a que no piensen que porque son saludables pueden estar libres de problemas del corazón.

El dolor de pecho no es el único síntoma del infarto

El dolor de pecho no es el único que avisa de un inminente ataque al corazón. Aunque es el síntoma que más se asocia al infarto, no ocurre en el 100% de las ocasiones. De hecho, en las mujeres, una de cada cinco no lo experimentan al sufrir un episodio de este tipo.

Otros síntomas

En definitiva, “aunque el dolor de pecho es el síntoma más común en ambos sexos, ni es el único ni es imprescindible”. Hay otros síntomas reveladores, como la debilidad, la dificultad para respirar, la aceleración del ritmo cardíaco, sensación de frío, sudores, etc. Concretamente las mujeres de este estudio que no referían dolor torácico sentían otros signos: “debilidad, sofocos, dolor de espalda, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, de cuello y de garganta”.

En este punto, y dado que anteriores estudios han planteado diferencias entre ellas y ellos (concretamente sobre los síntomas precios al infarto), un nuevo trabajo, publicado en la revista ‘Journal of Clinal Endocrinology & Metabolism’ (JCEM), asegura haber encontrado una de las explicaciones de que el riesgo de enfermedad cardiovascular varíe en función del sexo.

Parece que la clave está la insulina. Cuando el cuerpo no usa esta hormona adecuadamente aumenta el riesgo de diabetes y problemas coronarios. Según investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford (EEUU), antes de los 50, las mujeres tienen una capacidad biológica para compensar la disminución de la respuesta del cuerpo a la insulina, pero después de este umbral no. “Esta diferencia podría justificar que el hecho de que las mujeres suelan desarrollar enfermedades del corazón 10 años más tarde que los hombres”, concluyen los autores.