Los cinco hábitos de la gente positiva

¿Alguna vez te preguntaste qué es lo que hace que algunas personas siempre vean el lado bueno de las cosas? ¿Cómo hacen para mantenerse positivas? Aquí te contamos algunos de sus trucos para que los pongas en práctica.

1. Se proponen metas realistas

Ya se trate de bajar de peso, completar un curso o simplemente ir en bicicleta al trabajo todos los días de la semana, lograr lo que nos proponemos nos hace valorarnos más, nos da orgullo y es un indicador de que estamos avanzando en nuestra vida. Pero para que esto suceda, tus metas deben ser realmente alcanzables, o se volverán una fuente de ansiedad.

Las personas felices reemplazan las metas lejanas o vagas por otras concretas y cercanas. “Tomar vacaciones tres veces al año” o “viajar más”, por ejemplo, son objetivos difíciles de cumplir o poco claros. “Conocer París el próximo verano”, en cambio, es un plan posible.

2. Saben reírse de sí mismas

Tomarte todo demasiado en serio es una ruta sin escalas a la infelicidad. La gente positiva es flexible, se adapta a las situaciones sin ver problemas donde no los hay, y utiliza su sentido del humor a diario para no caer en enojos innecesarios. Además, ¡conoce el valor de una sonrisa en el momento justo!

3. Son amables, no solo con los demás

¿Cuántas veces pasaste la noche sin dormir, culpándote por cosas que no estaban bajo tu control, deseando que algo hubiera sucedido de diferente manera o reprochándote por aquello que no dijiste o no hiciste a tiempo? Una persona positiva acepta el pasado, hace críticas constructivas y sigue adelante. Sé bondadoso contigo mismo, perdónate por tus errores, y no dejes que arruinen tu futuro.

4. Enfrentan sus miedos

Es muy fácil paralizarse ante la posibilidad de un gran cambio, o cuando no sabemos cómo resolver un problema. Otras veces, en cambio, lo que nos causa ansiedad es no creernos capaces de hacer algo, como comenzar un emprendimiento comercial o aprender un idioma.

El miedo es un sentimiento normal, y nos ayuda a mantenernos seguros en muchas situaciones; pero cuando forma parte de cada día y nos impide avanzar, se vuelve peligroso. Las personas positivas, lejos de desistir, siguen adelante y no pierden de vista sus objetivos.

5. Valoran a sus seres queridos

Una persona positiva no se concentra en los defectos de sus seres queridos, sino en sus virtudes, en aquello que los hace únicos. Por eso valora tenerlos en su vida y disfruta de su compañía. Así sus relaciones suelen ser estrechas y cargadas de cariño. ¡Se trata de elegir dónde poner la atención!

