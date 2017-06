La insólita razón por la que un pueblo suizo multa a los turistas que sacan fotos

Las redes sociales se convirtieron en un aliado imprescindible del turismo. En cada nuevo destino, el viajero aprovecha para capturar los momentos y paisajes inolvidables para compartirlos, sobre todo, a través de Facebook o Instagram. En un pueblo suizo, tal práctica dejó de ser posible.

Al igual que otros pueblos de ensueño de Suiza, Bergün, está rodeado por colinas y montañas que pasan del verde en verano al blanco por la nieve en invierno. Situada en el distrito de Albula, en las pocas casas que la comprenden apenas viven 500 habitantes. Por su encanto, es un punto que recibe turismo con asiduidad.

Esos turistas, por una asamblea municipal que se celebró el 29 de mayo, ya no podrá tomar fotografías de sus paisajes. El pueblo determinó que, gracias a la prohibición, ya no irradiarían infelicidad a quienes vieran su inigualable belleza.

El alcalde Peter Nicolaya explicó: “No queremos que la gente fuera de la comunidad que vea las imágenes de nuestro pintoresco paisaje en las redes sociales sea infeliz. Está científicamente comprobado que las hermosas fotos turísticas de Bergün en las redes sociales hacen que el espectador no se sienta feliz porque no puede estar allí”.

Desde la promulgación de la ley, las oficinas de Turismo eliminaron las fotos de los paisajes de Bergün de las cuentas de Facebook, Instagram y Twitter. Como castigo a quienes infrinjan la norma, se aplicará una multa de 5 francos, el equivalente a 4 euros, y se utilizarán los ingresos para la protección de los paisajes, según consignaron.

De inmediato, el anuncio de la prohibición desató una ola de repudio en las redes sociales. Entre la bronca y los cuestionamientos. Sin embargo, la mayoría cree que se trata de una original campaña de marketing. De hecho, el propio alcalde al momento del anuncio había dicho: “Los invitamos cordialmente a visitar Bergün para experimentarlo por ustedes mismos”.

A su vez, el director de turismo del pueblo, Marc-Andrea Barandun, admitió a The Local que, en parte, la ley forma parte de una idea paradójica de visibilización de la ciudad: “La ley es real. De hecho, la votó el consejo de la ciudad, pero en el fondo, por supuesto, la idea es que todo el mundo hable de Bergün. Así que es una combinación de ambas”.