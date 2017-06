WWDC 17: todas las novedades que ha anunciado Apple hoy

By :

Desde luego otra de las grandes novedades esperadas en el WWDC 2017 era el lanzamiento del nuevo macOS. Por eso, Craig Federighi anunció el lanzamiento de High Sierra, una versión que trae algunas innovaciones y cambios tecnológicos profundos, y que de acuerdo a Apple es una forma de perfeccionar su anterior versión de sistema operativo.

Una de las principales novedades a las que se refirió el ejecutivo fue a la velocidad de Safari, pues de acuerdo a sus palabras, en High Sierra es el navegador más veloz, ofreciendo un 80% mejor desempeño que el que ofrece Chrome. Además, en el nuevo sistema operativo, Safari bloqueará la reproducción automática de los sitios web que no piden permiso previo al usuario.

Así mismo, la actualización de Safari incluirá un método para impedir que utilicen nuestro comportamiento para seguir ofreciéndonos el mismo producto a donde vayamos, algo que realmente es una buena noticia.

Más novedades en servicios de correo y fotos

Safari no es la única plataforma que recibirá novedades en macOS High Sierra. En cuanto a la app de fotos, encontramos nuevos filtros para encontrar imágenes más rápidamente, además de algunas mejoras en el reconocimiento facial y una sincronización al instante con todos los dispositivos.

En cuanto a la app de Mail, ahora soporta Split View para que podamos escribir un correo, y utiliza un 35% menos de espacio para almacenar el correo en el Mac.

De igual manera, Apple File System (APFS) se actualiza siendo ahora es más rápido y seguro, mientras que el video en High Sierra, pasa a H.265 como standard de compresión y además está acelerado por hardware en los nuevos Macs.

¿Cuándo llegará la actualización?

Craig aseguró que hay muchas más novedades con la llegada de macOS High Sierra. La nueva versión del sistema operativo estará disponible hoy como Beta para desarrolladores, pero la beta pública llegará a finales de junio. De igual manera, todos los Macs compatibles con Sierra tendrán la actualización a High Sierra en agosto de 2017.

iOS 11 se renueva

Día grande para Apple y para el sistema operativo de los iPhone, y desde San José han ido a toda velocidad con las novedades de éste. Tras anunciar renovación de ordenadores, el nuevo macOS High Sierra y un nuevo iMac Pro, toca ahora conocer las características del nuevo iOS 11.

Empezando por algunas novedades en Mensajes y Apple Pay, Craig Federighi se centra en las novedades del asistente de Apple, Siri, que incorpora la función de traducción en fase beta entre otras funciones. Novedades también para Fotos, que en macOS ha recibido algunas incorporaciones importantes a nivel de edición, y un rediseño del Centro de control y de la App Store.

Siri: llegó el cambio de imagen para la voz de Apple

El asistente de voz de Apple también está incluido dentro de los cambios de imagen que sufrirán algunas de las apps propias y ciertas partes del propio sistema operativo. Siri en iOS 11 tendrá una nueva interfaz que mostrará resultados múltiples y tendrá una pronunciación más natural (algo que han conseguido con deep learning).

En esta nueva interfaz y las notificaciones integrará la traducción, aunque veremos ésta de momento en fase beta. La función inicialmente estará disponible de inglés a estos idiomas: chino, francés, alemán, español e italiano.

Fotos también mejora en iOS

En macOS hemos visto como para High Sierra nos espera una app de Fotos con el editor mucho más avanzado. A iOS esta incorporación llega en el apartado de edición de las live photos, que será más avanzado (añadiendo mute, loop y otras funciones que vemos en otras apps de edición de vídeo).

Centro de control: por fin una sola página y 3D Touch

Se acabó lo de tener el Centro de Control dividido en dos páginas con los accesos e interruptores repartidos. Con iOS 11 el Centro de Control integra todos los controles en una única página, sin tener que deslizar, y además por fin soporta 3D Touch, de modo que su uso va más allá y nos puede ahorrar una serie de taps y salirnos para ir a Ajustes.

Novedades al volante

Apple Maps ahora incluirá mapas de centros comerciales, de modo que podrá usarse para buscar ubicaciones en las plantas de los mismos, y también de aeropuertos. Novedades también en el modo navegación, al incluir los límites de velocidad y una guía para señalizar el carril correcto.

El cambio de aires llega por fin a la interfaz de la App Store

Si hablamos de rediseños esperados, el de la App Store figura en la lista desde hace nueve años. La app de compra de iOS coge un estilo muy Apple Music e incorpora nuevas pestañas: “Hoy” (con contenidos seleccionados) y “Juegos” (apartado independiente para estas apps).

Además, la página de la ficha de cada app también se renueva y se incorpora la posibilidad de que los desarrolladores respondan a las reseñas que los usuarios añaden a cada app. Estas novedades se irán incorporando durante lo que queda de año, según han dicho.

Un buen avance y sorpresas vía iPad

Además de todo esto, desde Apple han aprovechado para anunciar algunas nuevas características que se habían dejado ver en forma de filtración esta mañana, pero no ha sido al hablar de iOS. Ha sido al hacerlo del nuevo iPad Pro, en el que hemos visto Files (app de sistema de archivos) y la función de arrastrar y soltar.

Iremos viendo cómo acaban incorporándose estas novedades este otoño cuando la nueva versión del sistema se lance públicamente. De momento está disponible la beta para desarrolladores, así que veremos por ahora qué más hay de la mano de éstos y lo que vayan mostrando.

Así, los dispositivos compatibles con iOS 11 son aquellos que incorporan un chip a partir del A7. Son los siguientes:

iPhone SE

iPhone 5s

iPhone 6 y 6 Plus

iPhone 6s y 6s Plus

iPhone 7 y 7 Plus

iPad Air y Air 2

Nuevo iPad

iPad Mini 4

iPad Pro de 9,7 pulgadas, de 10,5 pulgadas y de 12,9 pulgadas

Tomado de: xataka.com