Todos sabemos que el agua de los mares y océanos de la Tierra es salada. Por ejemplo en la playa, uno puede notarlo fácilmente y ni siquiera es necesario meterse en el agua para darse cuenta. Pero ¿sabes a qué se debe esto? ¿Por qué el mar es salado?

La pregunta es muy válida y el hecho de que las lagunas, los ríos y los lagos, sean en su gran mayoría (exceptuando unos pocos casos como por ejemplo el Gran Lago Salado) de agua dulce, hace de esta un pregunta que a veces da lugar a confusiones. Pero en realidad hasta las gotas de agua de lluvia tienen lo que los científicos llaman sales.

Para entender bien que procesos y básicamente qué cosas hay detrás de la salinidad del agua de mar, hoy en OjoCientífico te invito a conocer algunos datos interesantes y a contestar la pregunta de por qué el mar es salado.

Realmente, ¿qué es el agua de mar?

Creo que muy pocas personas se deben preguntar qué es el agua de mar, pero a decir verdad, vale la pena hacerlo, pues el agua de mar es una de los elementos más sorprendentes, importantes e interesantes de nuestro planeta. Si nos detuviéramos a pensar un momento en ella, entenderías a lo que me refiero.

La solución conocida como agua de mar es el ingrediente esencial que compone los mares y océanos de nuestro planeta. En esta, uno puede encontrar todo tipo de cosas absolutamente interesantes, desde materiales que se han disuelto de la superficie terrestre a los materiales y fluidos que durante millones de años han liberado los organismos que viven o no en ella.

Estos numerosos y diversos componentes tienen influencia sobre las diferentes formas de vida. Algunos de ellos son su salinidad, sus temperaturas, los gases disueltos como el oxígeno o el dióxido de carbono, sus nutrientes y su pH, entre otras cosas.

Todo ello condiciona, afecta y ayuda o no de diferentes maneras cómo viven tanto las especies marinas como cualquiera de las demás. Pero en esta ocasión, nos dedicaremos a analizar solamente su carácter salino.

Cómo ocurre la salinidad del agua de mar

La salinidad del agua proviene de los diferentes minerales disueltos allí y en particular, de la disolución de elementos químicos naturales como sodio, cloro, azufre, calcio, magnesio y potasio, entre otros.

Así lo expresa la profesora Galen McKinley, quien pertenece al Departamento de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de la Universidad de Wisconsin, en Madison, EEUU, cuando se le preguntó sobre el por qué del agua salada en los océanos.

El origen del carácter salino del agua de mar tiene raíces más que ancestrales y durante millones de años las emisiones gaseosas, las lluvias y las corrientes de agua que llegaron a los océanos desde la tierra tienen mucho que ver en la ionización salada del agua.

En la publicación de Herbert Swenson ¿Por qué es salado el océano? (Why is the ocean salty?) del Servicio Geológico de los Estados Unidos, se analiza detalladamente los diferentes aspectos de la salinidad del agua y allí se señala que se trata en realidad de una compleja solución prácticamente de todas las cosas.

Se compone de sales minerales y diversas materias biológicas producto de los desechos y la descomposición de la tan abundante vida marina. La sales de los océanos generalmente provienen de largos procesos graduales como la ruptura de rocas ígneas de la corteza terrestre al enfriarse, la erosión, el desgaste de las montañas, la acción disolvente de las lluvias y las corrientes que transportan agua cargada de minerales y otros compuestos hacia el mar.

Por otra parte, el resto de las sales proviene de la disolución de rocas y sedimentos que se encuentran debajo de la superficie terrestre y también del propio océano. Los materiales sólidos y gaseosos que se escapan desde la corteza terrestre a través de los numerosos conductos y respiraderos volcánicos o los que se forman en la atmósfera, también agregan su granito de arena (o mejor dicho: de sal).

Producto de todas estas cosas, el agua de mar tiene una enorme abundancia de iones de cloro y de sodio que forman cloruro sódico (sal), que al concentrarse y encontrarse en grandes cantidades simplemente vuelven el agua salada.

El estudio del agua salada

En algunas partes de sudamérica, cuando algo es muy difícil o presenta muchas dificultades, se suele decir que “es salado” y viniendo muy al caso déjame decirte amigo, que el estudio del agua salada: “es muy salado”.

A lo largo de todo el siglo XX y aún hasta nuestros días, distintos sectores de la comunidad científica han dedicado sus días a investigar la salinidad del agua y varias características del agua de los océanos. Pero lamentablemente, aún no se cuenta con una comprensión completa de sus verdaderos componentes químicos.

Esto se debe tanto a la carencia de métodos eficaces que permitan su análisis como a la gran extensión oceánica. Teniendo en cuenta que el 70% del total de la superficie de la Tierra esta compuesta por los océanos y que sus contenidos varían en diferentes partes del mundo por diferentes razones, entendemos que cualquier investigación sigue siendo de gran dificultad.

De todas maneras y como acabo de enseñarte, el agua de los océanos y mares de nuestro planeta esta compuesto por una enorme cantidad de elementos y si se sabe que existen al menos 72 elementos químicos reconocidos en cantidades tanto amplias como extremadamente pequeñas que le dan ese sabor salado al agua.

En fin, lo que si puedo decirte luego de investigar sobre la cuestión, es que si antes no me gustaba ir a la playa y tampoco bañarme en el agua del mar o el océano, ahora que sé que esta compuesta por tantas cosas (entre ellas millones de cadáveres de animales marinos y obvio que también humanos) dudo mucho que algún día vuelva a bañarme en la playa.

Muy interesante ¿no lo crees? Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. ¿Sabías cuales eran los componentes del agua de los mares y océanos? ¿Qué otras cosas crees que pueda contener de acuerdo a sus características?