Wikipedia va en camino a desaparecer: gasta demasiado y las donaciones no bastan

Alguien ha dado la señal de alarma: el mayor proyecto colaborativo de Internet puede tener problemas en el futuro. Guy Macon es editor de Wikipedia desde 2006 y hace unas semanas publicó un informe en el que alertaba de que, si el proyecto sigue recibiendo donaciones al mismo ritmo que en la actualidad y estas no aumentan, su viabilidad estará en peligro. El informe de Macon, según una nota del Diario El Confidencial, critica la política de gastos de Wikimedia, la fundación detrás de Wikipedia.

Según datos que recoge de la propia Fundación Wikimedia, el conjunto de todas las ediciones de la enciclopedia recibe un total de 16.000 millones de visitas. Wikipedia gasta unos 2 millones de dólares anuales (1,78 millones de euros) en ‘hosting’ y tiene 300 empleados. Desde 2005, cuando la fundación se constituyó, Wikipedia ha incrementado sus páginas vistas entre 11 y 12 veces (entonces, su fundador, Jimmy Wales, aseguraba que eran 1.400 millones mensuales) y gasta 33 veces más en ‘hosting’. Además, el número de empleados es 300 veces mayor. El gasto en todo este tiempo ha aumentado un 1250% y solo en los tres últimos años ha sido un 85% mayor.

Macon advierte en su informe que “nada puede crecer para siempre” y que tarde o temprano “algo sucederá” que haga que las donaciones disminuyan en lugar de crecer: “Podría ser un escándalo, real o percibido. Podría ser la Fundación Wikimedia tomando una postura política que ofenda a muchos donantes. O podría ser una recesión que deje a la gente con menos dinero para donar. Sea cual sea la razón, ocurrirá”, escribe. Y ante ese hipotético panorama, Macon opina que sería “más probable” que Wikimedia no reaccionara disminuyendo los gastos, “sino aumentando los esfuerzos para incrementar los fondos mientras quema nuestras reservas y nuestro legado”.

En su informe, además, recoge denuncias de corrupción, de que el dinero no ha servido tanto para ayudar al proyecto como para crear una clase de burócratas profesionales alrededor de la enciclopedia. También cita a exejecutivos que creen que la cantidad de dinero gastada no está en consonancia con los resultados conseguidos. Incluso, las preguntas de otros: si la fundación tiene dinero para sus gastos, ¿por qué lanzan campañas para recaudar más dinero como si fuera a cerrar pronto? Hay quien incluso ha pedido que no se done a Wikipedia. Macon asegura que, después de publicar sus opiniones, “mucha gente me ha dicho que está de acuerdo conmigo”.

Samantha Lien, portavoz de la Fundación Wikimedia, confirma a Teknautas que han leído el artículo de Macon y que siempre valoran los comentarios críticos, pero también que hay algunos detalles que les preocupan y que así lo explicaron en la página de discusión. Wikimedia dice que su presupuesto actual, para los años 2016 y 2017, incluye gastos por un valor de 63 millones de dólares (53,03 millones de euros), una cifra ya menor a los gastos del periodo anterior. A finales de 2016 consiguieron gastar unos 5,4 millones de dólares (4,8 millones de euros) menos de lo presupuestado.

El dinero de Wikimedia se va en algo más que “mantener servidores”, dice Lien. El equipo, con sede en San Francisco, apoya a las comunidades de todo el mundo que contribuyen a la enciclopedia, aportan soporte técnico y trabajan para que las diferentes webs (Wikipedia, Wikiquote, Wikimedia Commons…) se mantengan “rápidas y seguras”, así como para que el proyecto tenga amparo legal.

Además de las pequeñas donaciones, Wikipedia se nutre del dinero de grandes benefactores como la Fundación Bill y Melinda Gates, Apple, Intel o Boeing. Estos han participado en lo que se denomina donaciones de contrapartida: si alguien dona 20 dólares, ellos donan otros 20. Adobe, Salesforce o los creadores del juego Cards Against Humanity también están o han estado entre esos grandes donantes.

En caso de que estas donaciones se estancaran o redujeran en el futuro y hubiera que reducir gastos, Lien dice que dependerá del momento: “Si nos encontráramos en circunstancias que golpearan nuestra capacidad de recaudar fondos para apoyar nuestro trabajo, nuestra estrategia dependería de una serie de factores diferentes. Es difícil decir con claridad cuál sería nuestra trayectoria de acción, ya que en buena medida dependería de las circunstancias”.

“Como parte de nuestro compromiso con la transparencia”, detalla Lien, “nuestro presupuesto operativo y plan anual están desarrollados a través de un proceso abierto y transparente, sujeto al ‘feedback’ de la comunidad de Wikimedia”. Dicho plan tiene “cuentas detalladas” de todo el trabajo que se pretende hacer y lo que costaría hacerlo. Además, asegura que los detalles están siempre disponibles para que el público los revise.

Justo ahora, los usuarios de Wikipedia están discutiendo cómo será el movimiento en 2030: llegar más y mejor a regiones como Oriente Próximo y África, una comunidad inclusiva… Son muchos los propósitos e ideas. Mientras tanto, uno de sus más veteranos editores advierte sobre donaciones, gastos y el futuro económico del mayor proyecto colaborativo online de la historia, que podría verse amenazado por una gestión un tanto manirrota.

Fuente: Diario El Confidencial