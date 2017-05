‘WhatsMessenger’: la última novedad de WhatsApp

Los usuarios de WhatsApp están al tanto de que la aplicación de mensajería más popular del mundo pretende incorporar dentro de sus características las denominadas pegatinas o ‘stickers’ —ilustraciones o animaciones que se insertan en conversaciones para expandir el poder expresivo de los ’emojis’—, gracias al avance publicado por WABetaInfo hace unas semanas a través de Twitter.

Ahora, la cuenta especializada en adelantos tecnológicos ha revelado una muestra de las pegatinas que serán introducidas, a partir de la cual los internautas llegaron a una conclusión: WhatsApp adoptará los ‘stickers’ de su compañía dueña Facebook, que desde hace unos años se pueden ‘adherir’ tanto a comentarios en la plataforma como a mensajes de su servicio de mensajería Messenger.

Sin embargo, el hecho de que Facebook no haga más que ‘copiar y pegar’ en WhatsApp su paquete de ‘stickers’ deja mucho que desear de una compañía valorada en más de 400.000 millones de dólares según Forbes. Al menos así lo ha expresado parte de la Red.

“Nooo[…] ¡Están arruinando WhatsApp!”, lamenta un usuario. “Decepcionado”, expresa otro a través de Twitter.

No ha trascendido la fecha en que las pegatinas estarán disponibles, pero el perfil de novedades menciona otro rumor, esta vez positivo para la mayoría de los usuarios, que es que más adelante se podría introducir una tienda de ‘stickers’, desde la que se podrán descargar pegatinas creadas por la comunidad.

Nota por: actualidad.rt.com

WhatsApp will use these stickers packs. #Facebook pic.twitter.com/6TuCfBG3If

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 24, 2017