Patuca III “avanzando juntos hacia el desarrollo”

En los primeros 5 meses del año, el proyecto hidroeléctrico Patuca III alcanza un avance del 70 por ciento.

Las imágenes comparativas de noviembre de 2016 a mayo de 2017 registran un aumento de al menos 12 puntos porcentuales en la obra gris de la cortina de la represa y de la casa de máquinas que albergaran las dos turbinas Kaplan que generaran entre las dos 104 megas de energía eléctrica.

Patuca III está entre los 14 grandes proyectos que impulsa el gobierno de la Republica.

La Directora Ejecutiva de UEPER Abogada Claudia Aguilar quien se encuentra a cargo de tan importante proyecto “aquí manejamos el concepto que la energía eléctrica es fundamental para el progreso de la industria, el comercio y el sector doméstico …consideramos que nos acercamos al cumplimiento de las metas programadas para este primer semestre del año, se trabaja a un ritmo acelerado en casa de máquinas en donde ya se han instalado importantes equipos, previo a la instalación de la unidad número 1, se trata de la primera turbina, de la cual se hará un último ensayo en fabrica en China los últimos días del mes de mayo previo al traslado a nuestro país.

Importante destacar que esta unidad ejecutora cuenta con un compacto grupo de colaboradores pero muy eficientes, así mismo la Directora nos destaca que el apoyo brindado del Ing. Alvaro Ramírez, sub Director Técnico del Proyecto ha sido determinante en el progreso de este importante proyecto que contribuirá en el desarrollo del país

El proyecto está a las puertas de su culminación, pese a las dificultades, la ENEE ya está tomando en su Planificación la energía que Patuca III estaría inyectando al sistema interconectado, para el segundo semestre del próximo año.

La Presa

El cuerpo de la represa Patuca III tiene una longitud de 203 metros, desde el estribo izquierdo hasta el estribo derecho, se divide en once monolitos o pilares los cuales están a punto de finalizar, se trabaja en las estructuras donde se instalarán las cinco compuertas de 14 metros de alto por 21 metros de ancho.

La altura de la PRESA es de 57 metros hasta la elevación máxima de 290 metros sobre el nivel de mar, 1,200 trabajadores hondureños y cerca de 200 chinos de la empresa SINOHYDRO trabajan en dos turnos los siete días de la semana y las 24 horas del día, ese ritmo de trabajo permite el avance en el proyecto conforme a lo Planificado. SIENDO LA COTA 290 LA ELEVACION MAXIMA DE INUNDACION.

¿Cómo se siente personalmente al ver el avance del proyecto que ha tenido muchos obstáculos?

“Desde el punto de vista, personal y profesional me siento muy satisfecha, podemos decir -hasta ahora- misión cumplida, aunque aún falta, hasta que el proyecto genere estaremos completamente satisfechos, es un proyecto que claramente no tiene marcha atrás, solo vamos para adelante, sentimos que le estamos cumpliendo al país, al presidente Juan Orlando Hernández, pues como les he comentado ya Patuca III está dentro de las 14 prioridades de la gestión del gobierno, el presidente nos lo ha hecho saber del compromiso que él tiene con la población sobre este tema”.

Pago de tierras

La UEPER por medio de la Comisión Interinstitucional de Avalúo de Tierras, planifica la última gira para el mes de junio, así mismo en los próximos días se publicaran en los diarios de mayor circulación, un listado de las personas que a la fecha tienen pendiente entrega de documentación, para que las mismas se apersonen a las oficinas de la UEPER y hagan entrega de dichos documentos y así finalizar el proceso de indemnización.

Visión de país

Se espera que Patuca III sea el Proyecto emblema e impulso de varios proyectos hidroeléctricos que el gobierno tiene bajo la propuesta de un Programa de Ampliación de Capacidades de Generación de ENEE, sobre ello conversamos con la directora ejecutiva de UEPER Claudia Aguilar sobre los nuevos proyectos en cartera.

“En el marco de la visión de país y la planificación estratégica del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para mejorar la capacidad instalada de generación de energía, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por medio de su Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER), trabaja en un Programa de Ampliación de Capacidades de Generación, cuyo objetivo general es inyectar al sistema interconectado Nacional (SIN) , 925 MW de Potencia Instalada proveniente de proyectos a base de Energía Renovable y así aumentar la participación del Estado en el Mercado Eléctrico de un 21 % a un 45.6 % aportando un significativamente un cambio en la Matriz Energética y la dependencia de combustibles fósiles , contribuyendo con esto al desarrollo integral y sustentable del país.

Para ello la UEPER ha dado ya inicio del proceso de estructuración de este Programa de Ampliación de Capacidades, mismo que está conformado de cuatro componentes:

Fortalecimiento Institucional. Gestión del Programa. Administración del Programa. Ampliación de Capacidad de Generación.

Mismos que trae consigo la actualización de los estudios técnicos, financieros, ambientales y sociales de los proyectos Patuca II A, Patuca II, Llanitos y Jicatuyo y Aguan que sumados a Patuca III suman cerca de 1,000 MW de Potencia instalada, y así asegurar que los proyectos propuestos, se llevan a nivel de operación y entregando así a la sociedad Hondureña un servicio eléctrico mejorado y más competitivo, tanto a nivel de mercado local como el de la región centroamericana.