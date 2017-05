Al menos 22 muertos por explosión en concierto en Manchester, ISIS se atribuye el ataque

La Policía de Manchester confirmó al menos 22 muertos y cerca de 59 heridos después que se produjera una explosión en los alrededores del Manchester Arena en donde se presentaba la cantante Ariana Grande.

El grupo terrorista Estado Islámico (ISIS ) asumió la autoría del atentado de Manchester al afirmar que un “soldado del califato” colocó “varios paquetes bomba” en varias concentraciones de “cruzados” en la ciudad británica.

En un comunicado, cuya autoría no pudo ser comprobada, y difundido a través de Telegram, ISIS indicó que detonó los paquetes colocados en el Manchester Arena, donde murieron 22 personas, entre ellos varios niños, y otras 59 resultaron heridas.

El grupo yihadista afirmó que el ataque es una “venganza de la religión de Dios” y que tiene por objetivo “aterrorizar a los politeístas”, en referencia a los cristianos, y también lo justificó como una “respuesta a sus agresiones contra las casas de los musulmanes”.

Videos en redes sociales mostraron al público corriendo para salir del recinto. Algunos testigos hablaron de dos explosiones. La estación de metro de Victoria, la más cercana al inmueble, fue cerrada mientras que el metro fue suspendido. Taxistas llegaron al área para ayudar a evacuar a las personas.

