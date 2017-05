“Vamos por cuatro años más”: Juan Orlando Hernández

By :

El Presidente de la República y candidato presidencial del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, cerró la gran convención nacionalista celebrada en la Villa Olímpica, en Tegucigalpa, asegurando que el partido de la estrella solitaria va por la tercera gran victoria en las elecciones de noviembre, quinta desde el retorno a la democracia.

Juan Orlando Hernández agradeció a los más de un millón 300 mil votantes que ejercieron el voto en las pasadas elecciones internas del 12 de marzo y que le confiaron nuevamente la candidatura presidencial del Partido Nacional. “Hoy hemos ganado consecutivamente dos elecciones y vamos a ganar esta tercera, la vamos a ganar si la trabajamos fuerte, sin descanso porque no hay que confiar”.

El candidato presidencial del Partido Nacional felicitó a las nuevas autoridades del Consejo Central electas durante la convención, no sin antes recordarles del gran reto que tienen por delante, las elecciones generales de noviembre próximo. “Vamos por cuatro años más, si esa es la decisión del creador y del pueblo hondureño, pero no hay que confiarse. Esto no se acaba, hasta que se acaba y la elección se acaba el 26 de noviembre”.

Juan Orlando Hernández afirmó que el partido de la estrella solitaria goza del respaldo de la gente, algo que se han ganado a pulso. “Ahora el Partido Nacional está más unido y consolidado, más que nunca somos una gran familia y le damos un tremendo espacio a la juventud”.

También advirtió la importancia de cuidar los proyectos sociales emprendidos por su gobierno, esto en las elecciones generales de noviembre: “qué pasaría en sus barrios, colonias, aldeas y caseríos, qué pasaría en Honduras, que pasaría con ustedes imagínense, estar viendo otra vez miles y miles de niños viviendo en casas con pisos de tierra sin letrina, muchos niños viviendo con fogones tradicionales, sin ecofogones, tragando humo crudo que tanto les afecta en su salud , sin el bono de Vida Mejor, sin el bono de Vivienda Solidaria, sin medicinas, sin alimento, sin capital semilla de Banca Solidaria, miles de familia sin casas dignas viviendo en casas con paredes de lámina de cartón, imagínense que doloroso”.

“Unidos somos invencibles”, finalizó diciendo el candidato presidencial del Partido Nacional.