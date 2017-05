Madres, cuidado con la depresión posparto

By :

LA DEPRESIÓN POSPARTO PUEDE COMENZAR EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PRIMER AÑO DE HABER DADO A LUZ.

Muchas mujeres sienten melancolía o tristeza después de haber dado a luz. En primer lugar, piensa que no estás sola. Esto les ocurre a muchas mujeres. Entre el 40 y el 80 por ciento de las nuevas mamás experimentan lo que se conoce como la tristeza de después del parto. Pueden sentir cambios en el estado de ánimo, sentirse ansiosas o abrumadas, sufrir crisis de llanto, pérdida de apetito o dificultad para dormir. Pero esto, generalmente, desaparece en unos días o una semana y los síntomas no son graves ni necesitan tratamiento.

Sin embargo, los síntomas de la depresión posparto duran más tiempo y son más graves. La nueva mamá puede sentirse desesperanzada e inútil y puede perder interés por el bebé. También, puede sentir deseos de lastimarse o lastimar a su hijo recién nacido. Muy pocas veces, estas nuevas mamás desarrollan algo más serio. Cuando es así, tienen alucinaciones o tratan de hacerse daño o hacer daño a su bebé. En este caso, necesitan tratamiento urgente, generalmente en un hospital.

La depresión posparto puede comenzar en cualquier momento dentro del primer año de haber dado a luz. La causa se desconoce pero puede ser que los cambios hormonales y físicos después del parto y el estrés de cuidar a un bebé jueguen un papel importante. Las mujeres que ya sufrían de depresión, presentan un riesgo mayor.

Si cree que sufre de depresión posparto, coméntele a su proveedor de cuidados de salud. El tratamiento con medicamentos, incluyendo antidepresivos y terapia puede ayudarle a sentirse mejor.

¿Cuál es la diferencia entre depresión posparto y depresión?

Una de las diferencias es el momento en que se desarrolla. Se conoce como depresión posparto cuando ocurre después de tener un bebé. Y a diferencia de la depresión que no está relacionada con el embarazo, la depresión posparto está vinculada a cambios hormonales específicos que suceden en el cuerpo de la madre después del nacimiento del bebé. Los investigadores creen que estos cambios repentinos en los niveles hormonales pueden desencadenar una depresión en las mujeres que son más sensibles a las alteraciones en los niveles de estrógeno y progesterona.

¿Es seguro tomar antidepresivos mientras estás amamantando?

Generalmente se considera seguro tomar antidepresivos durante la lactancia. Los medicamentos llegan al bebé a través de la leche materna, pero en niveles muy bajos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI por sus siglas en inglés) se consideran los más seguros y se recetan frecuentemente a mujeres que tienen depresión y están amamantando. Otros medicamentos para la depresión también parecen ser seguros, incluyendo los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (SNRI por sus siglas en inglés), y la mayoría de los antidepresivos tricíclicos (TCA por sus siglas en inglés).

Según algunos estudios, los bebés lactantes cuyas madres toman antidepresivos podrían ser un poco más irritables o tener más dificultad para alimentarse o dormir. Sin embargo, los bebés cuyas madres sufren depresión y no reciben tratamiento también pueden presentar estos síntomas. Si has notado cambios en los patrones de alimentación o sueño de tu bebé, o en su comportamiento, y te preocupa que estos cambios se deban a los antidepresivos que estás tomando, habla con tu médico. (Sigue tomando el medicamento, a no ser que tu médico te recomiende lo contrario).