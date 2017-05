Laberinto: La quimera salvadora

Salvador Alejandro César Nasralla Salum está por escribir el último capítulo de un manual titulado, “Cómo destruir un partido político en sesenta días”.

El pintoresco fundador del Partido Anticorrupción completó su ciclo en solo cuatro años dejando atrás una de las estelas más coloridas y alocadas de la historia política de nuestro país.

En su mente Nasralla está al frente de una fuerza política de más de un millón y medio de fervientes seguidores que solo esperan a que se abran las urnas para llevarlo en volandas al sillón presidencial.

Sin embargo, se niega testarudamente en enfrentar en elecciones internas a dos mini corrientes que le disputan, sin la menor probabilidad de éxito, el control del partido.

Como si le faltaran adversarios, Nasralla se lanza de frente contra el Tribunal Supremo Electoral, organismo del que por otra parte reclama que el PAC debe formar parte, y lo acusa de tratar de impedir que el PAC participe en las elecciones generales, según él causa suficiente para que los Magistrados del TSE sean enviados a la cárcel.

Así y todo, el gran enemigo de Nasralla, desde su percepción confusa de la realidad, es el Presidente Juan Orlando Hernández, al que señala constantemente de protagonizar toda clase de conjuras para eliminarlo políticamente debido a que el presentador de la tv deportiva es el único capaz de derrotar al gobernante en los comicios de noviembre.

En el camino, Nasralla está peleado con la prensa nacional, los que deberían ser sus aliados naturales por ser él también un periodista y también está a la greña con Diputados de su propio partido, varios de los cuales abandonaron la bancada en el Congreso Nacional.

Y como los amigos se conocen en la cárcel, en el hospital y en la desgracia, Salvador también perdió la simpatía de Manuel Zelaya, el patrón del partido LIBRE con quien estaba construyendo una alianza de oposición.

Zelaya parece cansado y molesto de las veleidades de su socio político y se ha dado cuenta que antes que un impulso, el veterano comentarista deportivo es un lastre.

Nasralla, se afana en lo que no debe, se defiende de enemigos que no tiene y abandona las tareas básicas de la política y por eso tiene un partido sin estructura, sin liderazgos intermedios y si me apuran un poco, sin futuro.

El PAC resultó del golpe de Estado contra “Mel” Zelaya y en su momento sirvió de contrapeso al crecimiento del partido LIBRE. Seamos claros, el PAC impidió que LIBRE ganara las elecciones en 2013.

Ahora, el sistema ya no necesita al PAC, el Partido Nacional y un fortalecido Partido Liberal vuelven a dominar el escenario político nacional y Nasralla ya no es útil, su presencia en el escenario político es solo un chiste relleno de botox.