Francisco de Asís Fernández

Por Rolando Kattan

Nació en 1945 en Nicaragua. Presidente fundador de la Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada. (Desde el 2005). Académico de Número de la Academia Nicaragüense de la Lengua. En 2013 fue condecorado con la Medalla de Honor en Oro de la Asamblea Nacional de Nicaragua, en 2014 recibe la Cruz de la Orden al Mérito Civil otorgada por el Rey Juan Carlos I de España. En 2015 recibió el Doctorado Honoris Causa en Humanidades por la Universidad American College, Nicaragua, en 2008 fue condecorado como Hijo Dilecto de la Ciudad de Granada, Nicaragua. Ha publicado en revistas, suplementos y antologías como, Poesía latinoamericana hoy, Poesía de América Latina para el mundo, en diferentes países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Entre sus obras poéticas se encuentran: A principio de cuentas (1968); La sangre constante (1974); La canción del espacio (1974); En el cambio de las estaciones (1982); Pasión de la memoria (1986); Friso (1997); Árbol de la vida (1998); Celebración de la inocencia (2001); Espejo del artista (2004); Orquídeas salvajes (2008); Crimen Perfecto (2011); La traición de los sueños (2013); Luna Mojada (2015) y La Invención de las Constelaciones (2016). Ha sido traducido a varios idiomas como inglés, uzbeco, italiano, turco, griego, alemán, árabe y portugués. Sobre su obra han escrito ensayos y artículos diferentes escritores tanto nicaragüenses como de otras nacionalidades.

Sus poemas

LOS ÁNGELES Y LAS PIEDRAS PRECIOSAS

A mí queridísimo amigo

Víctor Rodríguez Núñez

Soñé que las galaxias, las estrellas, los hoyos negros, querían ser el cuerpo místico de los hombres; que los grandes pedazos de las piedras preciosas

se iban reuniendo en un cielo pequeño, recién nacido, haciendo círculos inmensos de todos los colores y haciendo abismos que solo los ángeles pueden imaginar. Soñé que el principio del Cielo fue un juego de los ángeles con las piedras preciosas, con la belleza de los colores brillantes, con el candor de los grandes volúmenes, con la invención de la pureza del fuego y la nieve, y la necesidad de un idioma para reconocer a los planetas. Y así pasaron millones de años creando el viento, los sistemas solares, los mundos, las estrellas, los cometas, y en ninguna parte del cielo y en ninguno de los mundos había árboles, ni animales ni hombres.

El juego de los ángeles con las piedras preciosas no había llegado allí todavía, no habíamos llegado a la creación del hombre, del alma, la culpa y el perdón.

Eva en la palma de su mano

A Gioconda Belli.

Mi nombre es Eva y soy la última mujer sobre la faz de la tierra. Destruí el mundo y todavía no se me acaban las mentiras. Las bombas de fósforos que iluminaron la tierra fueron el pálido reflejo de mi lujuria. Huelo a sangre y no sé si me gusta la sangre. Soy adicta al riesgo desde que me regalaron el dolor. No quise perderme de nada en la vida, atrapé estrellas con la raíz de la mandrágora y quedé prisionera sin poder salir del laberinto. Tengo recuerdos que no desaparecen y ansiedad de vivir para ampliar la memoria. Puse lirios y flores azules en las tumbas de mis hombres y la carga de mis penas las soporté en silencio. No debería haberme sorprendido por la muerte de todos porque todos ellos salieron de mis pensamientos, igual que los caballos, los pájaros, los leopardos y las frutas. Aparecieron al mismo tiempo que mis instintos llamados por fantasmas obsesivos, y con rasgos parecidos a mis gestos antiguos. Ahora me despierto bañada en lágrimas en el rocío de la mañana y sospecho de la realidad más que de los sueños. Estoy viva y de repente estoy como muerta y revivo. El mundo que hice me da miedo. La basura se ocupa de la basura y me ha convertido en el preludio de la nada. Ahora estoy presa en el cuerpo de una cualquiera y la poesía y la ebriedad me pertenecen. Así como hice que el Quijote pertenezca a los Molinos de Viento, Sade al Manicomio de Charenton y el Dante a Beatriz, yo le pertenezco al Paraíso, a los sonidos y olores del Paraíso, a la belleza marrón de la serpiente. Mi corazón todavía es primitivo y late al ritmo de los ideogramas que hice en las cuevas de Altamira. Anoche me desperté bruscamente con una sensación extraña sintiendo que la luna se convirtió en un mal presagio sin el don de la vida y que ya no habrá hombres que vivan sin curarse de mí, que ya no podré fingir que duermo con mis ojos insomnes para inventar el sueño de que un amor me cierra los ojos. La verdad es que enterré muy rápido a mis muertos porque nunca tuve compasión del amor de los vivos. Se me acabaron los engaños: el Paraíso nunca estuvo en la tierra. Se me acabó el Edén donde sueño que existe el Paraíso y que con los últimos dátiles y rosas que quedan en el mundo cierro mis ojos y pienso que dentro de mis ojos, está.

Granada, 12 de Junio del 2008.