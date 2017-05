Descubren una tablilla de la supuesta existencia de la famosa Torre de Babel bíblica

By :

El primer episodio de una nueva serie de «secretos» del canal Smithsonian está atrayendo la atención sobre una antigua tablilla de piedra que se presenta como la evidencia de que la Torre de Babel bíblica existió realmente en la antigüedad.

En el vídeo, Andrew George, profesor de Historia de Babilonia en la Universidad de Londres, examina una antigua tablilla del siglo VI a.C. hallada en Babilonia hace más de un siglo, pero que no había sido estudiada hasta ahora. En ella se representó una estructura escalonada con siete pisos y una figura humana con un cetro, que el experto identifica como el rey Nabucodonosor II, el gobernante más famoso de la Mesopotamia y una inscripción: «Etemenanki, Ziggurat Babel». Es decir, la «Torre del templo de Babilonia».

En su opinión, esta tablilla, que pertenece a la colección privada del empresario noruego Martin Schøyen y que se muestra por primera vez en la grabación de la revista Smithsonian, es una prueba sólida de la existencia de la Torre de Babel.

El sustrato real del mito

En otra inscripción en la piedra se lee que para la construcción de este zigurat de Babilonia se movilizaron a numerosos pueblos de sus asentamientos, «”desde el mar superior”, que es el Mediterráneo, “hasta el mar menor”, que es el Golfo Pérsico».

«El mito de la multitud de lenguas proviene del contexto descrito en la estela de la multitud de pueblos alistado en la construcción de la torre», apunta el profesor a Breaking Israel News. «En la obra se hablarían muchos idiomas. A partir de ahí puede provenir la idea de la Biblia de la confusión de las lenguas», continúa diciendo.

«Como asiriólogo, no me ocupo en la Biblia, y no soy una persona religiosa, pero en este caso, puedo decir que es un edificio real que parece ser la inspiración para el relato bíblico», reconoce George en la entrevista.

El profesor recuerda que «en el siglo XIX se descubrió que los reyes asirios mencionados en la Biblia eran reales y estaban corroborados por la evidencia arqueológica, haciendo que nos preguntáramos a su vez, ¿cuánto más hay de cierto en la Biblia?»

Hay consenso entre los historiadores sobre que Nabucodonosor II ordenó construir un zigurat en Babilonia tras reconstruir la ciudad y convertirla en su capital. El lugar de la torre se sitúa en una zona conocida hoy como Al Qasr, al sur de Bagdad.

El zigurat de Nabucodonosor, al que los arqueólogos se refieren como Etemenanki, debió de tener siete pisos que alcanzaban una altura de 91 metros, con un templo de Marduk en su cúspide.

Fuente: Diario ABC