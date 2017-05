¿Por qué niegan la visa de turista a Estados Unidos?

By :

Según una información publicada por el sitio inmigration.about.com existen siete razones por las que muchas personas fracasan al momento de solicitar la visa de turista a los Estados Unidos.

El sitio web dio a conocer también una serie de consejos para lograr obtener el documento, cotizado también por hondureños interesados en viajar legalmente hacia la nación del norte.

Visita temporal

Durante la entrevista no convenciste al agente de la Embajada de Estados Unidos de que tu visita a ese país sería temporal. Como se sabe, muchas personas tramitan este visado y deciden quedarse a vivir permanentemente.

No especificas el lugar que visitarás

Un error muy común es no especificar en la entrevista las ciudades o atracciones que piensas visitar durante tu estancia en Estados Unidos. Si das respuestas generales, pensarán que la tramitas para quedarte a vivir permanentemente.

Insuficiente dinero

No demostraste que cuentas con los medios económicos suficientes para pagar tu viaje, estadía y situaciones imprevistas que puedan surgir, como una emergencia médica.

Si estás embarazada

Si el oficial de inmigración sospecha que tu único motivo de viaje es para dar a luz a tu bebé en Estados Unidos y que de esa forma tenga la ciudadanía de ese país, te negará la visa.

Tener un familiar indocumentado

Si tienes un familiar que vive de manera ilegal en Estados Unidos es muy probable que te nieguen la visa de turista, ya que asumirán que planeas imitar su accionar y quedarte a residir en ese país.

Tener antecedentes

Si has estado relacionado a algún acto criminal se te negará la visa ya que se te considerará una amenaza para la seguridad pública de Estados Unidos. De igual manera, si consumes o vendes drogas.

Entender las razones por las que la visa ha sido negada es a veces complicado, las embajadas y consulados americanos rechazan cientos de miles de solicitudes de visa cada año. Se calcula que más de dos millones de solicitudes son negadas al año bajo la sección 214(b) del Acta de Nacionalidad e Inmigración (The Immigration and Nationality Act).

Tener ciertas enfermedades

Padecer de enfermedades como sífilis, gonorrea, tuberculosis tipo A y lepra puede ocasionar que te nieguen la visa. De igual manera, no estar vacunado contra algunas enfermedades como Sarampión, Polio, etc.