Luis Zelaya: “aceptamos alianza opositora si la lideramos”

El aspirante presidencial liberal, Luis Zelaya, afirmó este domingo que aceptaría unirse a la alianza opositora siempre y cuando él liderara la misma.

También hizo un llamado a aquellos liberales que se sintieron mal por el golpe de estado del 2009, les pidió perdón y que regresaran al partido de donde nunca debieron haber salido. “Tengo la misión de unir al Partido Liberal y lo voy hacer”.

Zelaya agregó que recibió un mandato de la convención del Partido Liberal, para integrarse a la alianza opositora, pero con la condición de solamente bajo su liderazgo.

El candidato liberal pidió a los diferentes sectores de Honduras unirse, “a los trabajadores, a los maestros, a los cafetaleros, a los medios de comunicación”, a que no se dejen intimidar y prometió derogar el artículo 335-B del Código Penal, recordando que los principios de libertad de expresión son un derecho humano inalienable.

“Yo no tengo miedo, no tengo un pasado oscuro que ocultar”, dijo Zelaya, al tiempo que también pidió a la empresa privada unirse para derogar el 1.5% “por que es inconstitucional”.

Se comprometió a ser el gobierno más austero, sin gastos innecesarios y a bajar los impuestos para reactivar la economía y ser un Estado mas eficiente.

En su discurso, Zelaya propuso hacer una alianza por Honduras, con una nueva actitud porque en noviembre ganará las las elecciones.

El candidato presidencial liberal, se comprometió también a gobernar con honestidad, “porque es la única forna que conoce”.

Dijo estar dispuesto a dejar su vida por el futuro de Honduras y no tener miedo, por eso no tiene que intimidar a empresarios, ni votantes, ni operadores de justicia “porque el pueblo lo respalda”.

“Solo quiero pedirles una sola cosa, no me dejen solo, en cada mesa electoral no me dejen solo. Hago un llamado a todos los hondureños a que trabajemos juntos por una Honduras próspera, con seguridad integral no cosmética, para recuperar la seguridad del crimen organizado, con salud y educación”, mencionó.

“Vamos hacer un gobierno cercano a la gente, en cada municipalidad, la municipalización va y nadie la detiene”.

“Esta es la Honduras en la que soñamos pero tenemos que estar juntos y creer que vamos a ganar, a todo aquel que nació liberal me comprometo a reconciliarme como el partido y devolverle su identidad ideológica”.

“Vamos a cuidar como el mayor tesoro la identidad del país, ningún “Cachiro” puede mencionar mi nombre y al único Valle que conozco es a José Cecilio del Valle”.

“Mi agradecimiento a los que se partieron el pecho por el partido como Mauricio Villeda Bermúdez, a Gabriela Núñez, una mujer de pantalones, a Enrique Ortez Sequeira, que los tiene bien puestos, a Eduardo Martell por ser el futuro prometedor, a Carlos Orbin Montoya por defender sus creencias, a Elvin Santos, Yuri Sabas, Marlon Lara, a todos los liberales que han levantado la llama del Partido Liberal”.

“Ayúdeme para que todo niño sea competitivo, que sepa hablar inglés, a cuidar al adulto mayor y a la mujer soltera que celebra el día de la madre casi sola”.

“Soñemos juntos por lo que queremos del país, para que no haya una muerte más, no quiero más jóvenes sin oportunidades, vamos a trabajar juntos para recuperar el país”.

“Recuperemos el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP), para que sea apolítico”.

“Si estando en el poder les pido violar la Constitución, no me sigan”.

Zelaya finalizó diciendo que está listo para ser el próximo presidente de Honduras, y que asume esa responsabilidad.

CONVENCIÓN “JORGE BUESO ARIAS”

Previo al discurso del candidato oficial presidencial del partido rojo, blanco y rojo, Luis Zelaya, se le otorgó un reconocimiento al empresario y político Jorge Bueso Arias, el cual agradeció haberle puesto su nombre a la convención.

También, el dirigente liberal Enrique Ortez Sequeira se dirigió a los asistente y dijo que “las urnas dicen que hay que buscar la unidad”. También afirmó que “hay que parar la corrupción del partido de gobierno en las urnas”.

“Ya comenzaron los ataque contra Luis Zelaya, por decirles las verdades que les duele que les digan, que han muerto 30 mil jóvenes durante sus gobiernos, y que no han hecho nada por Honduras, que van a vender el avión presidencial y que lo que más les va a doler será entregar la banda presidencial”, puntualizó Ortez.

Por su parte, el presidente de la junta directiva de la convención del Partido Liberal, José Alfredo Saavedra, juramentó a Luis Zelaya, y a las candidatas a designadas presidenciales, María Alicia de Álvarez y Yadira Bendaña.